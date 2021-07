Beobachtungstipps: Die Gasriesen bringen sich in Stellung

Merkur steht am 4. Juli in größter westlicher Elongation. Es ergibt sich eine Morgensichtbarkeit, die allerdings durch das Fehlen jeglicher anderer Planeten als Aufsuchhilfe erschwert ist. Nur am 8. Juli befindet die schmale Mondsichel etwa 2,6 Grad nördlich von Merkur und bietet Orientierung. Ansonsten sucht man den flinken Planeten am besten zwischen dem 4. und 15. Juli bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung auf, also gegen 04:40 Uhr MESZ. Er steht dann knapp fünf Grad über dem Ostnordosthorizont. Da Merkur im Verlauf des Monats immer mehr von seiner beleuchteten Seite Richtung Erde wendet, nimmt seine scheinbare Helligkeit von 0,9 auf – 2,1 mag zu.

Laden... © SuW-Grafik (Ausschnitt) Flink, aber nahe am Morgenhorizont | In den ersten beiden Juliwochen bestehen noch gute Chancen, um einen Blick auf Merkur zu werfen. Hier sehen wir seine horizontnahen Positionen zu den angegebenen Tagen etwa ein Stunde vor Sonnenaufgang.

Venus durchschreitet die Sternbilder Krebs und Löwe und ist im Juli tief am Abendhimmel zu finden. Sie geht am 1. Juli um 23:03 Uhr MESZ unter; am Monatsletzten geschieht das schon um 22:20 Uhr, also vor Dämmerungsende. Am Abend des 13. Juli begegnet die –3,9 mag helle Venus dem mit 1,8 mag in der Dämmerung kaum auszumachenden Mars; sie steht dabei nur 30 Bogenminuten nördlich. Tags zuvor steht 4,6 Grad nordöstlich von beiden der zunehmende Mond.

Mars verblasst in der Abenddämmerung: Am 1. Juli geht der Planet um 23:17 Uhr MESZ unter, am 31. bereits um 21:59 Uhr. Mit seiner scheinbaren Helligkeit von 1,8 mag ist er in der Dämmerung kaum noch zu erkennen. Zu einer engen Begegnung mit der Venus kommt es am Abend des 12. Juli.

Jupiter im Sternbild Wassermann entwickelt sich in diesem Monat vom Planeten der zweiten Nachthälfte zum Objekt der ganzen Nacht. Seine scheinbare Helligkeit erreicht in der zweiten Monatshälfte –2,8 mag. Der Riesenplanet geht am Monatsersten um 23:50 Uhr MESZ auf. Am 31. Juli erscheint er bereits um 21:49 Uhr und damit zwei Stunden früher auf der Himmelsbühne – und ist damit fast die gesamte Nacht zu sehen. Er kulminiert zum Monatsende gegen 02:50 Uhr bei respektabler Horizonthöhe von 27 Grad. Bis Ende Juli erreicht Jupiter einen scheinbaren Äquatordurchmesser von gut 48 Bogensekunden. So ist er ein überaus lohnendes Ziel für Teleskopbeobachter: Auf seiner Wolkenoberseite lassen sich Streifensysteme oder auch der Große Rote Fleck erkennen. Auch die sich stetig verändernden Positionen seiner vier großen Monde Io, Europa, Ganymed und Kallisto sowie deren gelegentliche Licht- und Schattenspiele liefern reichlich Stoff für visuelle Beobachtungen und Planetenfotografie. So sind am Abend des 29. Juli ab 23:09 Uhr für etwas mehr als eine Stunde zwei Monde (Io und Kallisto) sowie der Schatten von Io auf der Jupiterscheibe zu sehen. Der abnehmende Mond passiert Jupiter am 25. Juli etwa 5,5 Grad südlich (siehe »Vollmond trifft Gasplaneten«).