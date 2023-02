Beobachtungstipps: Famoses Trio am Abendhimmel

© SuW-Grafik (Ausschnitt)

Schöne Symmetrie | Am 22. Februar, kurz vor 19 Uhr MEZ, ist die schmale Mondsichel zwischen Venus und Jupiter zu sehen. Auf beiden Seiten sind es 4,2 Grad Abstand. In den Tagen danach nähern die beiden hellsten Planeten sich einander an. Sie begegnen sich am 1. März 2023 in engem Abstand von nur 0,6 Grad. In einem Fernglas sind auch die vier großen Jupitermonde Io, Europa, Ganymed und Kallisto sichtbar.