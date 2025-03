Planetenlauf im März 2025: Fünf Planeten auf der Himmelsbühne

Merkur erreicht am 8. März seine größte östliche Elongation. Die sich ergebende Abendsichtbarkeit hat bereits Ende Februar begonnen und durchläuft in der ersten Märzwoche ihren Höhepunkt. Sie ist passabel, aber nicht besonders gut: Positiv wirken sich die steil stehende Ekliptik sowie Merkurs leicht nördliche ekliptikale Position aus. Weniger gut sind der mit 18,2 Grad recht bescheidene maximale Winkelabstand (der kleinste maximale Elongationswert des gesamten Jahres) und die Tatsache, dass Merkur auf dem Weg zu seiner unteren Konjunktion ist. Diese erreicht er am 24. des Monats. Infolgedessen wächst das Merkurscheibchen zwar leicht, zeigt sich aber zugleich immer weniger beleuchtet, wodurch die scheinbare Helligkeit des Planeten von rund –1,0 mag am 1. März auf +1,3 mag am 15. März abnimmt. Beobachter nehmen sich den Merkur also am besten vor seiner größten Elongation in der ersten Märzwoche vor. Immerhin gibt es Unterstützung bei der Suche: Venus steht ebenfalls am Abendhimmel und nähert sich Merkur zum 11. März auf bis zu 5,5 Grad an. Am Abend des 1. März weist zudem die schmale Mondsichel, sechs Grad nordöstlich gelegen, den Weg.

Venus, die im Januar und Februar noch heller Abendplanet war, verschwindet nun rasch vom Himmel: Geht sie am 1. März noch um 21:05 Uhr MEZ und damit drei Stunden nach der Sonne unter, verabschiedet sie sich drei Wochen später schon praktisch zeitgleich mit dem Tagesgestirn. Bereits am 23. März steht sie in unterer Konjunktion und ist vollkommen unsichtbar. Vor allem in den letzten Tagen ihrer Sichtbarkeit, zur Mitte des Monats, sollte man das Teleskop auf unsere Nachbarin richten: Sie präsentiert sich als sehr schmale, fast eine Bogenminute große Sichel – die größte Winkelausdehnung eines Objekts des Sonnensystems nach Sonne und Mond, wenn man von manchen Kometen absieht. Sie ist jedenfalls groß genug, um am Abend des 11. März einen 9,2 mag hellen Stern mit der Katalogbezeichnung UCAC4 505-000503 zu bedecken. Diese Verfinsterung beginnt um 18:57 Uhr an der sehr schmalen Sichel der Venus, der Austritt am dunklen Rand der Planetenscheibe erfolgt gegen 19:50 Uhr. Das Beobachten ist in jedem Fall schwierig, erscheint aber unter guten Bedingungen machbar. In den Tagen kurz vor ihrer Konjunktion ist es ausnahmsweise möglich, die niedrig stehende Venus sowohl als Morgen- als auch als Abendstern zu sehen! Die Mondsichel begegnet der Venus am 1. und 2. März. Bis zur Mitte des Monats hilft die Venus außerdem, den schwächeren Merkur zu finden. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Europa Clipper Download (Abo)

Mars baut nach seiner Opposition Distanz zu unserem Planeten auf und verliert damit spürbar an scheinbarer Helligkeit und Winkelgröße: Von –0,3 mag und 10,8 Bogensekunden am Monatsersten verblasst und schrumpft er bis zum 31. März auf +0,4 mag und 8,2 Bogensekunden. Damit geht seine Beobachtungsperiode zu Ende. Der Rote Planet schmückt weiterhin das Wintersternbild Zwillinge und bleibt dort, außer während der Stippvisite des Mondes am 8. März, das hellste Objekt. Der Mond nähert sich um 02:30 Uhr am Morgen des 9. auf etwa 40 Bogenminuten an, etwas mehr als sein eigener Winkeldurchmesser. Mars selbst ist im März vor allem in der ersten Nachthälfte gut zu sehen. Er kulminiert jeden Tag nach der bürgerlichen Dämmerung – am Monatsanfang sogar nach der astronomischen Dämmerung – und geht am 1. März um 05:21 Uhr, am 31. um 03:38 Uhr (04:38 Uhr MESZ) unter.