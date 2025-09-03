Kometen im September 2025: Zweite Wiederkehr des Kometen 414P (STEREO)

Der Komet 414P/STEREO hat eine interessante Entdeckungsgeschichte (siehe »Grünlicher Schweifstern«). Er wurde zuerst Anfang Mai 2016 auf Fotos der Zwillingssonde STEREO entdeckt. Seinerzeit konnte nur ein kurzer Bahnabschnitt beobachtet werden, so dass die Bahndaten unsicher waren. Die Wiederkehr wurde für das Jahr 2024 prognostiziert. Tatsächlich ist er am Himmel Mitte Januar 2021 wieder erschienen, zunächst klassifiziert als Neuentdeckung. Bereits einen Tag danach hatte Maik Meyer von der Fachgruppe Kometen die Verbindung zur Erscheinung von 2016 nachgewiesen. Es zeigte sich, dass die Winkelangaben der alten Bahndaten ziemlich gut passten, aber ein großer Fehler in der Exzentrizität und damit der Umlaufzeit angegeben war. Mit den jetzt neuen Beobachtungen war die Bahn recht sicher, und der Komet erhielt eine permanente Nummer. In diesem Herbst erscheint er nun wieder flach am Morgenhimmel. Er erreicht im September etwa 12,5 mag, so dass er im Teleskop visuell beobachtet werden kann. Diesen interessanten Kometen sollten Sie nicht verpassen!

© Michael Jäger; mit frdl. Gen. Uwe Pilz (Ausschnitt) Grünlicher Schweifstern | Am 11. Januar 2021 fotografierte Michael Jäger den Kometen 414P/STEREO. Die grüne Farbe der Koma ist ein Hinweis auf einen gasreichen Kometen. Visuelle Beobachter können also Swan-Band-Filter erfolgreich einsetzen.

Nicht- und langperiodische Kometen

C/2024 E1 (Wierzchoś) wandert an der Grenze der Sternbilder Nördliche Krone und Herkules nach Süden. Er befindet sich auch im September in sehr guter Beobachtungsposition am Abendhimmel. Die Helligkeit beträgt zunächst 13,5 mag und steigt zum Monatsende auf 12,5 mag an. Am 3. September begegnet er dem Stern Kappa Coronae Borealis (κ CrB, 5 mag) und am 8. September Rho Coronae Borealis (ρ CrB, 5,5 mag). Besonders nahe kommt er am 18. September dem Stern Iota der Nördlichen Krone (ι CrB, 5 mag). Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Überlebt – Messier 54 – Relikt einer Kollision mit unserer Galaxis Download (Abo)

C/2022 N2 (PANSTARRS) bewegt sich nördlich der Plejaden ein kleines Stück nach Nordosten. Diese Himmelsregion steht sehr hoch am Morgenhimmel. Die Helligkeit des Kometen steigt im Lauf des Monats weiter an und erreicht 13 mag.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Komet Lemmon | Für den Schweifstern mit dem offiziellen Namen C/2025 A6 (Lemmon) wird im September ein enormer Helligkeitsanstieg erwartet, der sich im Oktober fortsetzt.

Für C/2025 A6 (Lemmon) wird im September ein rasanter Helligkeitsanstieg erwartet: von 15 auf 12,5 mag! Die Ursache hierfür ist, dass er sich sowohl dem erdnächsten als auch dem sonnennächsten Punkt (Perihel) nähert. Zur Erdnähe kommt es am 21. Oktober, die Perihelstellung ist am 8. November. Die Helligkeit steigt also im Oktober weiter an und erreicht im November das Maximum (siehe »Komet Lemmon«). Er ist sowohl am Abend- als auch am Morgenhimmel sichtbar. Gleich am 1. September steht er in wenigen Minuten Abstand zu 414P/STEREO! Allerdings ist er dann noch recht schwach.

Kurzperiodische Kometen