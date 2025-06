Meteore im Juli 2025: Delta-Aquariden und Alpha-Capricorniden im Maximum

Der Sommermonat Juli bietet durch die wieder langsam länger werdenden Nächte zahlreiche Gelegenheiten für die Beobachtung einiger interessanter Meteorströme. Für Beobachtungen sollte bevorzugt etwa die Zeit ab dem 15. Juli genutzt werden. Zu Beginn des Monats sind durch den zunehmenden Mond Beobachtungen im zweiten Teil der Nacht ohne größere Einschränkungen möglich.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Meteore aus dem Wassermann | Sternschnuppen der Südlichen Delta-Aquariden scheinen von einem Ort am Himmel zu kommen, der sich im Juli und August entlang der Linie durch das Sternbild Wassermann bewegt.

Mit den Alpha-Capricorniden startet der erste Meteorstrom des Monats am 3. Juli seine Aktivität. Dieser Strom kann bis über das Monatsende hinaus beobachtet werden und erreicht am 31. Juli sein Maximum. Die langsamen Meteore unterscheiden sich deutlich von anderen Strömen in diesem Zeitraum, wobei auch hellere Erscheinungen auftreten können. Die Bedingungen für Beobachtungen zum Monatsende hin sind optimal (Neumond am 24. Juli). Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Asteroid Psyche Download (Abo)

Vom 4. bis 14. Juli sind die Juli-Pegasiden zu beobachten. Das Maximum tritt am 10. Juli ein. Der scheinbare Ausstrahlungspunkt am Himmel (Radiant) liegt dann bei einer Rektaszension von 347 Grad und einer Deklination von +11 Grad. Leider werden die Beobachtungen durch Mondlicht stark beeinträchtigt. Der Radiant ist für Beobachter auf mittleren nördlichen Breiten während der gesamten Nacht oberhalb des Horizonts. Die Fallraten erreichen unter günstigen Bedingungen maximal fünf Meteore je Stunde.

Der Strom der Südlichen Delta-Aquariden, benannt nach dem Sternbild Wassermann (lateinisch: Aquarius), der bereits ab 12. Juli aktiv ist, erreicht das Maximum am 31. Juli (siehe »Meteore aus dem Wassermann«). Dieser Strom hat eine deutlich höhere geozentrische Geschwindigkeit und unterscheidet sich daher von den Alpha-Capricorniden deutlich. In diesem Jahr ist eine Beobachtung des Maximums beider Ströme durch den Neumond am 24. Juli ohne Einschränkungen möglich.

Der Meteorstrom der Juli-Gamma-Draconiden ist vom 25. bis 31. Juli aktiv. Im Maximum befindet sich der Ausstrahlungspunkt im Sternbild Drache an der Position mit einer Rektaszension von 280 Grad und einer Deklination von +51 Grad. Diese Position wird in diesem Jahr am 28. Juli gegen 09:00 Uhr MESZ erreicht. Im beobachteten Zeitraum von 2017 bis 2022 wurde keine höhere Aktivität festgestellt; dennoch sind Daten von diesem Meteorstrom weiterhin von Interesse. Aus vorliegenden Videodaten ist gut ersichtlich, dass der Strom jährlich auftritt und ein kurzes, variables Maximum hat. Die Meteore haben eine geringe geozentrische Geschwindigkeit. Es werden Fallraten von zirka fünf Meteoren pro Stunde erwartet.

Ab der Monatsmitte sind schon die ersten Sternschnuppen der Perseiden zu beobachten. Bis zum Monatsende und über den Monatswechsel hinaus verbessern sich die Beobachtungsbedingungen dieses bekanntesten Meteorstroms.