Beobachtungstipps: Gasriese Uranus trumpft auf

Merkur setzt bis zur Monatsmitte seine Morgensichtbarkeit fort. Man findet ihn am 1. November um 06:36 Uhr MEZ, also zu Beginn der bürgerlichen Dämmerung 9,5 Grad über dem Ostsüdosthorizont. Seine größte westliche Elongation war am 25. Oktober; der flinke Planet nähert sich also aus unserer Sicht nun rapide wieder der Sonne an. Bis zum 10. November sinkt Merkurs Horizonthöhe bei Dämmerungsbeginn (dann um 06:50 Uhr) auf nur noch 4,5 Grad. Die scheinbare Helligkeit des Planeten liegt in diesem Zeitraum nahezu konstant bei –0,9 mag. Am Morgen des 10. November steht Merkur ein Grad nordöstlich von Mars, der sich zaghaft wieder am Morgenhimmel zeigt. Eine Aufsuchhilfe für Merkur ist Mars mit seinen 1,5 mag aber nicht – eher ist es umgekehrt. Die schmale Mondsichel befindet sich am 3. November 6,5 Grad nordwestlich von Merkur. Am 29. November nimmt Merkur die Stellung in oberer Konjunktion ein.

Venus stand am 29. Oktober in größter östlicher Elongation. Wir finden sie im November weiterhin am Abendhimmel. Sie wandert tief über dem abendlichen Südwesthorizont durch das Sternbild Schütze. Bei Ende der bürgerlichen Dämmerung, wenn die Sonne sechs Grad unter den Horizont gesunken ist – um 17:30 Uhr MEZ am Monatsersten und um 16:59 Uhr am 30. November – steht Venus zwischen acht beziehungsweise zwölf Grad über dem Südsüdwesthorizont. Hell genug ist sie, um sie auch tief am noch nicht ganz dunklen Himmel zu sehen: Ihre scheinbare Helligkeit nimmt im November von –4,4 auf –4,7 mag zu. Da sich die Venus auf ihrer Bahn der Erde nähert, wächst ihr Winkeldurchmesser bis zum 30. November von 25 auf 39 Bogensekunden; der Beleuchtungsgrad schrumpft im gleichen Zeitraum von 48 auf 29 Prozent. Der zunehmende Mond passiert die Venus vom 7. auf den 8. November (siehe »Mond, Venus und Gasgiganten«).

Mars betritt wieder, allerdings noch zaghaft die Himmelsbühne: Steht er am Monatsanfang noch unbeobachtbar im Glanz der Morgendämmerung, kann man ihn mit viel Mühe am 30. November bei Beginn der nautischen Dämmerung (Sonnenstand –11 Grad, um 06:44 Uhr MEZ) knapp drei, bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung um 07:18 Uhr immerhin sieben Grad hoch über dem Südosthorizont mit dem Fernglas aufspüren. Er befindet sich dann im Sternbild Waage. Für eine eingehende Beobachtung des zum Monatsende 1,6 mag hellen Roten Planeten ist es aber noch zu früh.