Beobachtungstipps im April: Die Planeten tanzen Ringelreigen

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Parade der Planeten mit dem Mond | Vom 25. bis zum 27. April zieht der Erdtrabant in den sehr frühen Morgenstunden an Saturn, Mars, Venus und Jupiter vorüber.

Mars tritt Mitte April am Morgenhimmel vom Sternbild Steinbock in den Wassermann über und steht zu Monatsbeginn recht nah an Venus und Saturn. Dabei kommt es zu einer sehr engen Begegnung mit dem Ringplaneten: Während die engste Annäherung von 20 Bogenminuten um Mitternacht des 5. April noch unbeobachtbar ist, haben sich die beiden ungleichen Planeten bis zum darauf folgenden Morgen, den 5. April um 06:15 Uhr MESZ, nur um wenige Bogensekunden an der Himmelssphäre voneinander entfernt. Mars, Saturn und das Mondsystem des Ringplaneten passen problemlos in das Gesichtsfeld eines Weitwinkelokulars. Ansonsten bietet der etwa 1 mag helle Mars mit seinem Winkeldurchmesser von gut fünf Bogensekunden für Teleskopbeobachter noch kein lohnendes Ziel. Am Monatsende steht der Nachbarplanet bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung um 05:22 Uhr neun Grad hoch.

Jupiter stand Anfang März in Konjunktion und meldet sich im April am Morgenhimmel zurück: In den letzten Apriltagen kann der Riesenplanet als –2,1 mag heller Lichtpunkt in der Morgendämmerung ausgemacht werden. So steht er bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung (siehe »Parade der Planeten mit dem Mond«) am Monatsletzten immerhin gut fünf Grad über dem Osthorizont. Bei der Aufsuche hilft ein Fernglas – und die helle Venus: Die steht am letzten Aprilmorgen nur 43 Bogenminuten südwestlich und damit am Himmel genau rechts von Jupiter.