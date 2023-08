Beobachtungstipps im August: Helle Venus am Morgen

Jupiter steht, –2,5 mag hell, im Sternbild Widder. Am 1. August geht der Riesenplanet um 00:12 Uhr MESZ auf und klettert bis zum Dämmerungsbeginn gegen 04:30 Uhr auf über 40 Grad. Bis zum Monatsende entwickelt er sich vom Morgenhimmelobjekt zum Planeten der zweiten Nachthälfte. Am 31. erscheint er bereits um 22:15 Uhr und kulminiert, 55 Grad hoch, um 05:40 Uhr – wiederum bei Beginn der Morgendämmerung. Jupiter misst am Monatsende knapp 44 Bogen­sekunden. Am 21. und 22. August kommt es zu einer außergewöhnlich engen Begegnung zwischen Jupiter und dem 5,5 mag hellen Stern Delta Arietis: Nur etwa acht Bogensekunden trennen den Stern von der Jupiterscheibe. Delta Arietis ist dabei etwa so hell wie die vier großen Jupitermonde. Der abnehmende Mond begegnet Jupiter am Morgen des 8. August.

Saturn steht am 27. August in Opposition. Der 0,4 mag helle Ringplanet ist damit die gesamte Nacht über sichtbar und erreicht zur astronomischen Mitternacht (gegen 01:20 Uhr MESZ) seinen höchsten Stand im Süden, die Kulmination. Von der Mitte Deutschlands aus betrachtet erreicht er gut 28 Grad Horizont­höhe. Im Teleskop erscheint Saturn 19 Bogensekunden groß; seine Ringe dehnen sich über gut 44 Bogensekunden aus. Im Jahr 2023 ist das Ringsystem nur noch leicht geöffnet, zum Oppositionszeitpunkt beträgt der Öffnungs­winkel etwa neun Grad. Zahlreiche Monde sind in Teleskopen ab etwa 150 Millimeter Öffnung zu erkennen, allen voran der 8,4 mag helle Titan. Der Mond begegnet Saturn in diesem Monat zweimal: vom 2. auf den 3. und am 30. August; er wandert jeweils südlich am Planeten vorbei.

Uranus gerät am 29. August im Sternbild Widder in Stillstand: Er bewegt sich damit in den kommenden Wochen rückläufig, also westwärts über den Himmel; ein Effekt, der durch das Überholmanöver der schneller um die Sonne laufenden Erde zu Stande kommt. Bemerken dürften dies aber nur sehr aufmerksame Beobachter, denn Uranus ist gerade einmal 5,8 mag hell, fällt also unter den Sternen kaum auf. Im Teleskop erkennt man ihn an seiner blassgrünen Farbe und, bei hoher Vergrößerung, an seinem 3,6 Bogensekunden großen Planetenscheibchen. Uranus geht zur Monatsmitte um 23:30 Uhr auf, ist also Objekt der zweiten Nachthälfte und des Morgenhimmels.