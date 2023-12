Beobachtungstipps im Dezember: Der Planetenkönig macht sich breit

Merkur erreicht am 4. Dezember seine größte östliche Elongation. Es ergibt sich eine Abendsichtbarkeit, die allerdings wegen der flach stehenden Ekliptik und Merkurs südlicher Position sehr knapp ausfällt. Mit etwas Glück, klarem Himmel und einem Fernglas kann man den flinken Planeten vielleicht um den 8. Dezember herum ausmachen: Er steht um 16:55 Uhr MEZ, wenn die bürgerliche Dämmerung endet, knapp fünf Grad über dem Südwesthorizont und leuchtet dabei –0,2 mag hell. Am 22. Dezember steht Merkur in unterer Konjunktion. In den letzten Tagen des Jahres taucht er schon wieder am Morgenhimmel auf: Seine beste Sichtbarkeit erreicht er zwar erst Anfang Januar 2024, doch schon am 31. Dezember finden wir ihn um 07:40 Uhr, also bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand –6 Grad), 6,3 Grad hoch im Südosten – und damit höher als zuvor am Abendhimmel. Besser zu sehen ist er dennoch nicht, denn mit +0,7 mag leuchtet er fast eine ganze Größenklasse schwächer als am Monatsbeginn.

Venus ist mit ihrer scheinbaren Helligkeit von –4,1 mag zur Monatsmitte weiterhin strahlender Morgenstern. Sie wandert vom Sternbild Jungfrau in die Waage und geht am Monatsersten um 03:58 Uhr, am 31. Dezember um 05:15 Uhr und damit drei Stunden vor der Sonne auf. Ihre Horizonthöhe bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung sinkt im gleichen Zeitraum von 26 auf 16 Grad. Im Teleskop kann man verfolgen, wie das Venusscheibchen dicker und kleiner wird: Zum Jahresende beträgt sein Beleuchtungsgrad 78 Prozent, bei einem Winkeldurchmesser von nur noch 14 Bogensekunden. Der Mond passiert Venus am Morgen des 9. Dezember südlich.

Mars stand im November in Konjunktion. Er ist weiterhin unbeobachtbar.