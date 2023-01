Beobachtungstipps im Januar: Venus im Aufwärtstrend

Merkur steht am 7. Januar in unterer Konjunktion. Dabei bewegt er sich zwischen Erde und Sonne, so dass er am Taghimmel unbeobachtbar ist. Bis zum Monatsende wächst seine westliche Elongation an, also der Winkelabstand zur Sonne. Am 30. Januar erreicht diese Winkeldistanz den Maximalwert von 25 Grad. Trotz flach stehender Ekliptik ergibt sich eine passable Morgensichtbarkeit. Am besten ist der Planet etwa vom 20. bis zum 31. Januar zu sehen, und zwar gegen 07:30 Uhr MEZ. In dieser Zeit steht er rund sechs Grad über dem Südosthorizont, während die Sonne sich gleichzeitig sechs Grad unter ihm verbirgt, also die bürgerliche Dämmerung beginnt. In den letzten Monatstagen erreicht Merkur mit –0,1 mag seine größte scheinbare Helligkeit, so dass er etwas einfacher aufgespürt werden kann. Hilfe vom Mond gibt es zum Auffinden jedenfalls nicht.

Venus erschien Ende Dezember zaghaft am Abendhimmel; im Januar macht sie dank der abends steil zum Horizont verlaufenden Ekliptik deutlich Boden gut. Bis zum Monatsende klettert sie bei Ende der bürgerlichen Dämmerung gegen 17:50 Uhr MEZ auf immerhin 13 Grad. Mit ihrer scheinbaren Helligkeit von –3,9 mag ist sie dann sehr auffällig als Abendstern im Südwesten zu sehen. Für Fernrohrbeobachter hat das 11 Bogensekunden kleine, zu 91 Prozent beleuchtete Venusscheibchen allerdings nicht viel zu bieten. Venus' Abendsichtbarkeit wird sich in den kommenden Monaten sehr vorteilhaft entwickeln und zwischen April und Juni ihren Höhepunkt erreichen. Anfang März wird es zu einer engen Begegnung mit Jupiter kommen. Im Januar steht dieser noch weiter östlich; dafür gesellt sich die Venus am Abend des 23. Januar zu Saturn und dem Mond. Die schmale, zwei Tage alte Mondsichel steht 4,5 Grad südöstlich, der nur 0,9 mag helle Ringplanet ein knappes Grad westlich der Venus.

Mars, im Vormonat in Opposition, gerät am 12. Januar im Sternbild Stier in Stillstand und beendet damit seine Oppositionsschleife: Er wandert fortan wieder rechtläufig, also relativ zu den Fixsternen ostwärts, über den Himmel. Wir finden ihn unweit des Goldenen Tors der Ekliptik: zwischen den Sternhaufen der Hyaden und Plejaden (siehe »Mond und Mars im Stier«). Seine scheinbare Helligkeit fällt im Monatslauf von –1,2 auf –0,2 mag. Er lässt sich am besten in der ersten Nachthälfte beobachten; seine Kulminationszeiten verfrühen sich von 22:02 Uhr MEZ am Monatsersten auf 20:10 Uhr am 31. Januar. Im Teleskop schrumpft das Marsscheibchen im gleichen Zeitraum von 14,6 auf 10,7 Bogensekunden – die Beobachtungssaison geht also schon wieder zu Ende. Der Mond passiert Mars im Januar zweimal: Am 3. Januar (Abstand nur rund 40 Bogenminuten südlich) und vom 30. auf den 31. Januar.