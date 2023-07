Beobachtungstipps im Juli: Der Ringplanet dominiert die Nacht

Merkur steht am 1. Juli in oberer Konjunktion. Er entfernt sich anschließend ostwärts von der Sonne. Seine größte östliche Elongation erreicht er am 10. August. Bis zum Monatsende wächst sein Winkelabstand zur Sonne auf 25 Grad. Zu einer brauchbaren Abendsichtbarkeit kommt es dennoch nicht: Die Ekliptik steht im Sommer abends zu flach zum Westhorizont.

Venus nähert sich ihrer unteren Konjunktion, die sie am 13. August erreichen wird. Die Wochen vor einer solchen Konjunktion sind für Planetenbeobachter eigentlich interessant: Die Venus nähert sich der Erde und erscheint im Teleskop als immer größeres Scheibchen, das sich gleichzeitig immer schmaler beleuchtet präsentiert. So wächst ihr Winkeldurchmesser bis zum 31. Juli auf 53 Bogen­sekunden an; der Beleuchtungsgrad sinkt auf 5,8 Prozent. Womit wir zum großen Aber kommen: Die flach stehende Ekliptik und Venus‘ südliche Position (–5,5 Grad ekliptikale Breite zum Monatsende) machen die Beobachtung unseres Nachbarplaneten zu einer enormen Herausforderung. Am Abendhimmel erwischt man sie am besten noch in der ersten Monatshälfte. Am 15. Juli geht die Venus um 22:37 Uhr MESZ unter – eine Stunde und 15 Minuten nach der Sonne. Zum Ende des Monats treten Venus und Sonne fast gleichzeitig hinter den Horizont. Die schmale Venussichel ist demnach nur am Taghimmel beobachtbar, was zwar durchaus möglich ist, wegen der Nähe zu Sonne aber nur von erfahrenen Beobachtern versucht werden sollte!

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Saturn thront über dem Mond | Am Morgen des 7. Juli erblicken wir im Süden den Ringplaneten nur rund drei Grad nördlich unseres Trabanten.

Mars lässt sich in der ersten Julihälfte nach Sonnenuntergang und zum Ende der Dämmerung noch tief über dem West­horizont aufspüren; einfach ist der nur noch 1,7 mag helle Planet aber nicht zu sehen. Um den Monatsersten herum hilft die etwa 3,5 Grad westlich stehende Venus. Ein interessantes Beobachtungsziel bietet das 4,1 Bogensekunden kleine Marsscheibchen – nur 0,5 Bogensekunden größer als Uranus! – jedoch ohnehin nicht mehr. Am 1. Juli geht Mars um 23:46 Uhr unter, am Monatsletzten bereits um 22:22 Uhr MESZ.