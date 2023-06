Beobachtungstipps im Juni: Gasriesen begegnen dem Erdmond

Merkur erreicht in diesem Monat ausnahmsweise weder eine Konjunktion noch eine größte Elongation: Von seinem beobachterisch ungünstigen, größten westlichen Winkelabstand zur Sonne am 29. Mai bewegt er sich den gesamten Juni auf seine obere Konjunktion zu, die er am 1. Juli erreichen wird. Das bedeutet: Im Juni bekommen wir den innersten Planeten des Sonnensystems nicht zu Gesicht!

Venus erreicht am 4. Juni ihre größte östliche Elongation und gleichzeitig die Dichotomie: Sie steht 45,4 Grad östlich der Sonne und erscheint im Teleskop genau halb beleuchtet. Das Venusscheibchen ist knapp 24 Bogensekunden groß und wächst weiter: Mitte August wird Venus in unterer Konjunktion, also zwischen Sonne und Erde stehen. Vorläufig strahlt sie aber weiterhin unverdrossen als heller Abendstern: Ihre scheinbare Helligkeit steigt im Monatslauf von –4,4 auf –4,7 mag. Damit erreicht sie Ende Juni fast ihren »größten Glanz«. Wer sich an einer abendliche Venusbeobachtung versuchen will, hat es dennoch zunehmend schwierig, denn zum Sommer­anfang steht die abendliche Ekliptik Woche für Woche flacher zum Westhorizont. So nimmt die Horizonthöhe der Venus rapide ab: Am 1. Juni finden wir sie, wenn die Sonne sechs Grad unter den Horizont gesunken ist und gegen 22:03 Uhr MESZ die bürgerliche Dämmerung beginnt, 24 Grad, am 30. Juni bei gleicher Sonnenhöhe, dann um 22:17 Uhr MESZ, hingegen nur noch 12,5 Grad über dem Westhorizont: Das Beobachtungsfenster schließt sich! Am Abend des 21. Juni steht der zunehmende Mond etwa 4,2 Grad nordwestlich von Venus, die sich ihrerseits in den letzten Junitagen dem unscheinbaren Mars annähert.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Mondsichel und der König der Planeten | Am Morgen des 14. Juni 2023 kommen sich am Osthorizont Jupiter und die abnehmende Mondsichel sehr nah.

Mars beendet im Juni seine Sichtbarkeitsperiode. Im Teleskop war auf der winzigen Marsscheibe schon seit Monaten kaum noch etwas zu erkennen. Der nur noch 1,7 mag helle Nachbarplanet geht am Monatsende gegen 23:50 Uhr MESZ unter, bloß rund zwei Stunden nach der Sonne. Zwischen dem 1. und 3. Juni durchquert er den Sternhaufen der Krippe (Messier 44) im Sternbild Krebs. Wer schnell ist – nur etwa eine Stunde bleibt zwischen Dämmerungsende und zu tiefer Horizonthöhe –, findet vielleicht Gelegenheit zu einem besonderen Astrofoto. Sonst bleibt nur die Mondpassage am 21. und 22. Juni sowie die Annäherung an die Venus in den letzten Junitagen zu erwähnen: Am 29. des Monats steht die helle Venus etwa 3,5 Grad westlich von Mars.