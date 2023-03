Beobachtungstipps im März: Planetenkönig trifft Schaumgeborene

Jupiter begegnet am 1. und 2. März der hellen Venus. Anschließend bewegt er sich am Himmel rapide auf die Sonne zu; seine Konjunktion wird er am 11. April erreichen. Dank seiner scheinbaren Helligkeit von –2,1 mag kann man ihn aber noch bis zum Monatsende in der Abenddämmerung verfolgen. Am 27. und 28. März weist er sogar den Weg zum dicht neben ihm stehenden Merkur. Der Mond begegnet Jupiter am Abend des 22. März. Am Monatsende geht Jupiter gegen 20:30 Uhr MEZ (21:30 Uhr MESZ) unter, nur 40 Minuten nach der Sonne.

Der Kuss der Venus | Am 1. und 2. März 2023 knüpfen die hellsten Planeten Venus und Jupiter zarte Bande. Ihre enge Begegnung am Abendhimmel ist sehr sehenswert.

Saturn stand Mitte Februar in Konjunktion. Bis Ende März wächst sein westlicher Winkelabstand zur Sonne zwar auf 37 Grad, wegen der morgens flach zum Osthorizont stehenden Ekliptik kann er sich aber nicht aus der Morgendämmerung befreien, er bleibt unbeobachtbar.

Uranus zieht rechtläufig durch das Sternbild Widder und steht damit am Abendhimmel. Seine Untergangszeiten verfrühen sich im Monatslauf von 23:59 Uhr auf 22:08 Uhr MEZ (23:08 Uhr MESZ). Um den 5,9 mag hellen Planeten zu finden, benötigt man eine genaue Sternkarte: Er steht etwa 13,5 Grad südöstlich des 2 mag hellen Sterns Alpha Arietis. In den letzten Märztagen hilft die helle Venus, denn sie passiert Uranus am 30. des Monats in 1,2 Grad Abstand nördlich.