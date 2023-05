Beobachtungstipps im Mai: Ringplanet in den Morgenstunden

Merkur steht am 2. Mai in unterer Konjunktion. Am 29. Mai erreicht er bereits seine größte westliche Elonga­tion: Sein Winkelabstand beträgt dann 24,9 Grad – fast der gleiche Wert wie im Januar. Doch Elongation ist nicht alles: Merkur steht diesmal südlich der Ekliptik, und diese ist im Mai zudem flacher zum morgendlichen Osthorizont ausgerichtet als im Winter. Deshalb ergibt sich im Mai keine Morgensichtbarkeit.

Venus dominiert nach Sonnenuntergang den Abendhimmel. Ihre Helligkeit steigt im Monatslauf von –4,2 auf –4,4 mag. Bei sehr klarem Himmel kann man versuchen, die helle Venus schon vor Sonnenuntergang mit einem Fernglas aufzuspüren. Aber Vorsicht, nicht aus Versehen mit dem Fernglas in die Sonne blicken! Zum Ende der bürgerlichen Dämmerung (Sonnenstand –6 Grad, 21:38 Uhr MESZ am 15. Mai) steht sie rund 27 Grad über dem Westhorizont. Im Fernrohr misst das Venusscheibchen etwa 20 Bogensekunden. Die abnehmende Venus nähert sich der Dichotomie, also der Halbphase: Am 31. Mai ist ihr Scheibchen zu 52 Prozent beleuchtet. Der zunehmende Mond steht am Abend des 23. Mai etwa drei Grad nordöstlich der Venus.

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Saturn meldet sich zurück | Den Herrn der Ringe können wir frühmorgens am Südosthorizont wieder erblicken. Zur Monatsmitte kommt es zu einer sehenswerten Begegnung mit dem Mond.

Mars, zum Monatsende nur noch unauffällige 1,6 mag hell, wandert am Abendhimmel vom Sternbild Zwillinge in den Krebs. Er geht am 1. Mai um 02:19 Uhr unter, am Monatsletzten um 01:10 Uhr MESZ. Im Fernrohr lässt sich auf dem nur noch fünf Bogensekunden kleinen Marsscheibchen nichts mehr entdecken. Der Mond passiert den Mars am 24. Mai etwa 2,7 Grad nördlich. Zum Monatsende nähert sich der Mars der Krippe (Messier 44) im Krebs und wird vom 1. bis zum 3. Juni kurzzeitig das hellste »Mitglied« dieses Sternhaufens sein.