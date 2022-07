Beobachtungstipps im Juli: Drei Planeten auf Oppositionskurs

© SuW-Grafik (Ausschnitt) Helle Gesellen unter sich | Es ist nett anzuschauen, wie unser Trabant vom 16. bis 20. Juli jeweils gegen 00:30 Uhr MESZ südlich die größten Planeten des Sonnensystems passiert.

Saturn bewegt sich seit dem Vormonat gegenläufig durch das Sternbild Steinbock und nähert sich seiner Opposition, die er am 14. August erreichen wird. Er entwickelt sich vom Planeten der zweiten Nachthälfte zum Objekt für fast die ganze Nacht: Am 1. Juli geht Saturn um 23:41 Uhr MESZ auf und kulminiert um 04:35 Uhr in der Morgendämmerung. Am Monatsletzten erscheint der Ringplanet bereits um 21:39 Uhr und erreicht um 02:27 Uhr seinen höchsten Stand von 25 Grad. Seine scheinbare Helligkeit steigt leicht von 0,6 auf 0,4 mag. Im Teleskop erscheint Saturn Ende Juli als 18,7 Bogensekunden großes Scheibchen. Die Ringe durchmessen fast 44 Bogensekunden. Der Mond passiert Saturn am frühen Morgen des 16. Juli etwa 5 Grad südlich.

Uranus steht im Sternbild Widder. Er macht am Morgenhimmel Boden gut, geht Ende Juli gegen 00:30 Uhr MESZ auf und steht so rund vier Stunden am Nachthimmel. Ohne Mondlicht kann man den 5,8 mag hellen Planeten noch mit bloßem Auge erkennen, allerdings ist seine derzeitige Himmelsgegend nicht gerade mit hilfreichen Sternen gesegnet, welche die Aufsuche erleichtern könnten. Zum Monatsende hilft vorübergehend der helle Mars. Am 31. Juli steht der Rote Planet 1,75 Grad südwestlich von Uranus. Der Winkelabstand verringert sich in den ersten Augusttagen weiter. Im Teleskop erscheint Uranus bei höherer Vergrößerung als 3,6 Bogensekunden große, blassgrüne Scheibe. Zu einer Bedeckung durch den Mond kommt es am 22. Juli – leider unbeobachtbar am Vormittag.