Kometen im April 2026: Komet 10P/Tempel im Band der Milchstraße

Das Sternbild Schild (lateinisch: Scutum) in der Nähe des Himmelsäquators ist recht unscheinbar. Auffallend ist dort aber eine helle Ansammlung von Sternen im Band der Milchstraße, die sogenannte Schildwolke. Deren südlichen Teil streift im April der Komet 10P/Tempel – ein schönes Fotomotiv.

Nicht- und langperiodische Kometen

Der Komet C/2025 R3 (PANSTARRS) erreicht Anfang des Monats eine Helligkeit von rund 7,0 mag. Sie nimmt im Verlauf des April weiter zu, während sich der Komet der Sonne nähert. Er ist allerdings nur in der ersten Monatshälfte beobachtbar, wenn er durch das Pegasusviereck zieht. Dieses steht ausreichend hoch am Morgenhimmel, um den Kometen gut beobachten zu können. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Gestrandet – Proben von Perseverance bleiben auf dem Mars Download (Abo)

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Der etwas lichtschwächere C/2024 E1 (Wierzchoś) steht am Monatsanfang etwa vier Grad südlich von Aldebaran und dem offenen Sternhaufen der Hyaden im Sternbild Stier. Im Verlauf des April bewegt er sich nach Osten in Richtung des Sternbilds Zwillinge und durchquert dabei das Band der Milchstraße. Seine ohnehin bereits geringe Helligkeit von 11,0 mag sinkt zum Ende des Monats auf einen Wert von lediglich 12,0 mag.