Kometen im Juli 2026: Komet 169P/NEAT zieht alle Blicke auf sich

Der Komet NEAT ist ein durchaus interessanter Kleinkörper: Wahrscheinlich entstand er vor rund 5000 Jahren durch die Aufspaltung eines größeren Mutterkörpers. Dieser Zerfall setzte sehr viel kleineres Material frei, das sich über die Jahre längs der Bahn des zerbrochenen Vorgängers verteilte und zur Ausbildung eines schwachen Meteorstroms auf der Erde führte, den Alpha-Capricorniden. Auch dieser ist im Juli zu beobachten, sodass ein Teil des Ursprungskörpers und sein Sternschnuppenstrom gleichzeitig sichtbar werden. Der Komet bleibt interessant, da er der Erde Mitte August sehr nahe kommt.

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C/2024 J3 (ATLAS) ist weiterhin sichtbar, aber ein recht schwacher Komet. Ein Ausgleich für die sehr geringe Magnitude von nur 13 mag ist seine günstige Beobachtungsposition: Er zieht durch das Sternbild Schwan und steht gegen Mitternacht fast im Zenit. Am 11. Juli begegnet er dem offenen Sternhaufen NGC 6819 (7,5 mag).