Kometen im Juli 2026: Komet 169P/NEAT zieht alle Blicke auf sich
Der Komet NEAT ist ein durchaus interessanter Kleinkörper: Wahrscheinlich entstand er vor rund 5000 Jahren durch die Aufspaltung eines größeren Mutterkörpers. Dieser Zerfall setzte sehr viel kleineres Material frei, das sich über die Jahre längs der Bahn des zerbrochenen Vorgängers verteilte und zur Ausbildung eines schwachen Meteorstroms auf der Erde führte, den Alpha-Capricorniden. Auch dieser ist im Juli zu beobachten, sodass ein Teil des Ursprungskörpers und sein Sternschnuppenstrom gleichzeitig sichtbar werden. Der Komet bleibt interessant, da er der Erde Mitte August sehr nahe kommt.
Nicht- und langperiodische Kometen
C/2024 J3 (ATLAS) ist weiterhin sichtbar, aber ein recht schwacher Komet. Ein Ausgleich für die sehr geringe Magnitude von nur 13 mag ist seine günstige Beobachtungsposition: Er zieht durch das Sternbild Schwan und steht gegen Mitternacht fast im Zenit. Am 11. Juli begegnet er dem offenen Sternhaufen NGC 6819 (7,5 mag).
Kurzperiodische Kometen
10P/Tempel bewegt sich vom Sternbild Wassermann in den Steinbock und steht damit nicht allzu hoch am Himmel. Seine Helligkeit beträgt etwa 11 mag, gut erreichbar für mittelgroße Teleskope. Am 14. Juli zieht er dicht am Stern Tau Capricorni (τ Cap) vorbei, und rund eine Woche später, am 22. Juli, passiert er Epsilon Capricorni (ε Cap); beide sind mit 4,5 mag gut auszumachen. Das Beobachtungsfenster von 10P/Tempel endet in diesem Monat für den deutschen Sprachraum – im August erreicht der Komet keine ausreichende Höhe über dem Horizont für eine sinnvolle Beobachtung.
88P/Howell zieht seine Bahn oberhalb vom Kopf des Sternbilds Walfisch und findet sich damit am Morgenhimmel. Seine Helligkeit sinkt bis zum Monatsende auf 13 mag. Gleich am 1. Juli kommt der Komet den Spiralgalaxien IC 202, IC 1778 und IC 198 nahe – alle drei mit Helligkeiten von rund 14 mag. Am 20. Juli kommt es zur Begegnung mit der etwas helleren interagierenden Galaxie NGC 1024, und zum Monatswechsel zieht er in einem Abstand von wenigen Bogenminuten an NGC 1134 vorbei; beide sind 12,5 mag hell.
Die Helligkeit von 169P/NEAT steigt im Juli aufgrund seiner Bahngeometrie steil an: von anfänglich 15 mag auf 12 mag – er wird im August das Helligkeitsmaximum von 10,5 mag erreichen. Der Komet durchläuft im Juli einen beachtlichen Bahnabschnitt vom Sternbild Adler in den Herkules. Um den 9. Juli herum passiert er dabei den Stern Zeta Aquilae (ζ Aql, 3 mag), zwei Tage später, am 11. Juli, den etwas lichtschwächeren Epsilon Aquilae (ε Aql, 4 mag). Am 23. Juli führt ihn sein Weg an der linsenförmigen Galaxie NGC 6599 (13 mag) vorbei.
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