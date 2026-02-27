Kometen im März 2026: Komet Schaumasse steht einem Kugelsternhaufen nahe
Der Komet 24P/Schaumasse beschreibt im März einen nur kleinen Bahnbogen und steht im gesamten Monat nur wenige Grad vom prominenten Kugelsternhaufen Messier 5 entfernt.
Nicht- und langperiodische Kometen
Die Helligkeitsentwicklung des Kometen C/2025 R3 (PANSTARRS) ist unsicher, was an seiner Bahngeometrie liegt – die Helligkeit steigt von Jahresbeginn bis zum Perihel im April um acht Größenklassen an. Das bedeutet aber auch, dass er jetzt zu Redaktionsschluss noch sehr schwach ist und nur wenig beobachtet wird. Wahrscheinlich erreicht er Ende des Monats 8,5 mag und wird damit zum Fernglaskometen. Er zieht im Pegasus nach Osten und steht in ausreichender Höhe am Morgenhimmel.
Auf C/2024 E1 (Wierzchoś) wurde bereits im Herbst 2025 hingewiesen (siehe »Komet zwischen Sternstrichen«). Mit Annäherung an das Perihel im Januar verschwand er im Glanz der Sonne. Im März wird er wieder sichtbar, wobei sich die Bedingungen bis zum April verbessern: Vom Sternbild Eridanus zieht er in den Stier und steht Anfang April viel höher am Himmel, in der Nähe des rötlichen Sterns Aldebaran (siehe »Himmelspfad des Kometen Wierzchoś«). Anfang des Monats ist er im Fernglas zu sehen; 8,5 mag sind dafür ausreichend. Allerdings benötigt man eine gute Horizontsicht. Die Helligkeit sinkt bis zum Monatswechsel in den April auf 11,5 mag.
Kurzperiodische Kometen
24P/Schaumasse zieht einen kleinen Bahnbogen im Kopf der Schlange und muss am Morgen beobachtet werden. Die Helligkeit sinkt von 12 auf 12,5 mag. Während des gesamten Monats steht der Kugelsternhaufen Messier 5 (5,5 mag) einige Grad südlich. Am 13. und 14. März zieht der Komet 49P/Arend-Rigaux in wenigen Bogenminuten Abstand vorbei. Begegnungen zweier Kometen sind sehr selten; Fotografen sollten sie deshalb nicht verpassen. Falls Arend-Rigaux noch aktiv ist, liegt dessen Helligkeit bei 17 mag.
235P/LINEAR ist ebenfalls ein Objekt des Morgenhimmels. Er bewegt sich im südlichen Teil des Schlangenträgers nach Osten. Die Helligkeit steigt im Lauf des März von 13 auf 12 mag.
