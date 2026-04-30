Direkt zum Inhalt

Kometen im Mai 2026: Komet MAPS in Sonnennähe zerstört

Anfang April wurde der Komet C/2026 A1 (MAPS) bei Annäherung an unser Tagesgestirn stark erhitzt und aufgelöst. Währenddessen zieht 10P/Tempel durch das Sternbild Adler und passiert dabei einen alten Kugelsternhaufen und die Überreste eines vergangenen sonnenähnlichen Sterns.
von Uwe Pilz
Ein astronomisches Bild zeigt einen dichten Sternenhaufen links und einen Kometen mit einem leuchtend grünen Schweif rechts. Der Hintergrund ist mit zahlreichen Sternen übersät. Der Komet zieht einen langen, schmalen Schweif hinter sich her, der auf die Bewegung im Weltraum hinweist. Das Bild vermittelt die Weite und Vielfalt des Universums.
© Norbert Mrozek; mit frdl. Gen. von Uwe Pilz (Ausschnitt)
Im Sommer 2022 begegnete der damals 10 mag helle Komet C/2017 K2 (PANSTARRS) dem prachtvollen Kugelsternhaufen Messier 10. In diesem Monat erleben wir wieder einen Vorübergang eines Kometen an einem Kugelsternhaufen. 10P/Tempel hat eine ähnliche Helligkeit wie seinerzeit PANSTARRS; der Sternhaufen Palomar 11 ist jedoch deutlich schwerer zu erfassen, vor allem im Visuellen.

Der Komet C/2026 A1 (MAPS) wurde erst Mitte Januar von der Südhalbkugel aus entdeckt und wurde Anfang April beim Umlauf um die Sonne vernichtet. 10P/Tempel durchwandert das Sternbild Adler und begegnet dabei dem Planetarischen Nebel IC 4846.

Nicht- und langperiodische Kometen

C/2024 E1 (Wierzchoś) zieht vom Sternbild Stier in das der Zwillinge und kann noch am Abend unmittelbar nach Eintritt der Dunkelheit beobachtet werden. Seine Helligkeit sinkt im Lauf des Monats; zu Beginn beträgt sie noch etwa 12 mag. Gleichzeitig nähert sich Wierzchós der Sonne. Damit endet im Mai die Beobachtungssaison für diesen Kometen.

C/2026 A1 (MAPS) erreichte am 4. April den sonnennächsten Punkt seiner Bahn. Er war nur rund 160 000 Kilometer von der Sonnenoberfläche entfernt, sodass er durch die Wärmeentwicklung zerstört wurde. Auf den Aufnahmen des Instruments CCOR an Bord des Satelliten GOES waren nur noch Trümmerteile zu erkennen.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt)
Himmelspfad der Trümmer von MAPS | C/2026 A1 (MAPS) wurde erst im Januar entdeckt und gehörte zur Gruppe der sonnennahen Kreutz-Kometen. Inzwischen ist klar, dass er den Umlauf um die Sonne nicht überstanden hat, aber seine Überreste bewegen sich weiter. Viele Vertreter dieser Kometenfamilie zerbrechen bei der Passage durch das Sonnenperihel.

Kurzperiodische Kometen

10P/Tempel bewegt sich im südlichen Teil des Sternbilds Adler nach Osten. Seine Helligkeit steigt von anfänglich 11,5 auf 10 mag an. Am 3. Mai passiert er den Planetarischen Nebel IC 4846 (12 mag) in relativer Nähe. Am 18. Mai begegnet der Komet dem großen, aber lichtschwachen Kugelsternhaufen Palomar 11 (10 mag). Dieser wurde erst in den 1950er-Jahren entdeckt.

Schreiben Sie uns!

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.

Artikel zum Thema

Themenkanäle

Partnerinhalte

Bitte erlauben Sie Javascript, um die volle Funktionalität von Spektrum.de zu erhalten.