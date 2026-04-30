Kometen im Mai 2026: Komet MAPS in Sonnennähe zerstört

Der Komet C/2026 A1 (MAPS) wurde erst Mitte Januar von der Südhalbkugel aus entdeckt und wurde Anfang April beim Umlauf um die Sonne vernichtet. 10P/Tempel durchwandert das Sternbild Adler und begegnet dabei dem Planetarischen Nebel IC 4846.

Nicht- und langperiodische Kometen

C/2024 E1 (Wierzchoś) zieht vom Sternbild Stier in das der Zwillinge und kann noch am Abend unmittelbar nach Eintritt der Dunkelheit beobachtet werden. Seine Helligkeit sinkt im Lauf des Monats; zu Beginn beträgt sie noch etwa 12 mag. Gleichzeitig nähert sich Wierzchós der Sonne. Damit endet im Mai die Beobachtungssaison für diesen Kometen. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum 3I/ATLAS – Das wissen wir über den interstellaren Besucher Download (Abo)

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C/2026 A1 (MAPS) erreichte am 4. April den sonnennächsten Punkt seiner Bahn. Er war nur rund 160 000 Kilometer von der Sonnenoberfläche entfernt, sodass er durch die Wärmeentwicklung zerstört wurde. Auf den Aufnahmen des Instruments CCOR an Bord des Satelliten GOES waren nur noch Trümmerteile zu erkennen.