Kometen im Mai 2026: Komet MAPS in Sonnennähe zerstört
Der Komet C/2026 A1 (MAPS) wurde erst Mitte Januar von der Südhalbkugel aus entdeckt und wurde Anfang April beim Umlauf um die Sonne vernichtet. 10P/Tempel durchwandert das Sternbild Adler und begegnet dabei dem Planetarischen Nebel IC 4846.
Nicht- und langperiodische Kometen
C/2024 E1 (Wierzchoś) zieht vom Sternbild Stier in das der Zwillinge und kann noch am Abend unmittelbar nach Eintritt der Dunkelheit beobachtet werden. Seine Helligkeit sinkt im Lauf des Monats; zu Beginn beträgt sie noch etwa 12 mag. Gleichzeitig nähert sich Wierzchós der Sonne. Damit endet im Mai die Beobachtungssaison für diesen Kometen.
C/2026 A1 (MAPS) erreichte am 4. April den sonnennächsten Punkt seiner Bahn. Er war nur rund 160 000 Kilometer von der Sonnenoberfläche entfernt, sodass er durch die Wärmeentwicklung zerstört wurde. Auf den Aufnahmen des Instruments CCOR an Bord des Satelliten GOES waren nur noch Trümmerteile zu erkennen.
Kurzperiodische Kometen
10P/Tempel bewegt sich im südlichen Teil des Sternbilds Adler nach Osten. Seine Helligkeit steigt von anfänglich 11,5 auf 10 mag an. Am 3. Mai passiert er den Planetarischen Nebel IC 4846 (12 mag) in relativer Nähe. Am 18. Mai begegnet der Komet dem großen, aber lichtschwachen Kugelsternhaufen Palomar 11 (10 mag). Dieser wurde erst in den 1950er-Jahren entdeckt.
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