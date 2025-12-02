Kometen im Dezember 2025: Schaumasse wird zum Fernglaskometen

Der Komet Schaumasse durchläuft Anfang Januar den sonnennächsten Punkt, das Perihel. Zu diesem Zeitpunkt wird mit 9 mag die Maximalhelligkeit erreicht. Er ist in diesem Monat schon mit kleinen Instrumenten zu sehen, zum Jahreswechsel genügt ein größeres Fernglas.

Nicht- und langperiodische Kometen

C/2024 E1 (Wierzchoś) ist am Anfang des Monats noch zu beobachten. Er zieht vom Schlangenträger durch die Schlange in den Schützen und steht in der zweiten Monatshälfte zu tief für eine sinnvolle Beobachtung. Die Helligkeit erhöht sich von 10,5 mag am Monatsanfang auf 9,5 mag für Mitte Dezember. Die Milchstraße im Schlangenträger ist reich an schwachen Gasnebeln, denen der Komet nahekommt. Hervorzuheben sei die Begegnung mit dem großen offenen Sternhaufen NGC 6605 (6 mag) am 15. Dezember. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Raumzeit Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 6,99)

Für C/2025 K1 (ATLAS) liegen bis zum Redaktionsschluss verlässliche Angaben über die absolute Helligkeit vor. Dieser Wert korreliert mit dem Durchmesser des Kometenkerns und ist ein Maß für die Wahrscheinlichkeit sonnennaher Kometen, das Perihel zu überleben. ATLAS ist solch ein sonnennaher Komet und könnte bereits im November zerfallen sein. Falls er im Dezember noch aktiv ist, sinkt seine Helligkeit von 12 auf 14 mag, sodass in diesem Jahr die Sichtbarkeitsperiode endet. Der Komet bewegt sich von der Giraffe durch die Kassiopeia in das Sternbild Andromeda. Diese Region ist zirkumpolar. Am 6. Dezember steht Epsilon Cassiopeiae (ε Cas, 3,5 mag) nahe. Am 7. und 8. Dezember stehen die offenen Sternhaufen NGC 663 und NGC 659 (7 und 8 mag) nahe. Ab dem 23. Dezember befindet sich die Andromedagalaxie drei Grad entfernt.

Kurzperiodische Kometen

Der interstellare Komet 3I/ATLAS ist auch im Dezember ein Ziel für visuelle Beobachter: Die Helligkeit sinkt von 12,5 auf 13 mag. Er zieht von der Jungfrau in den Löwen und ist damit ein Objekt des Morgenhimmels. Am 4. Dezember passiert er den Stern Beta Virginis (β Vir, 3,5 mag). Am 11. Dezember können wir die Begegnung mit gleich zwei Galaxien verfolgen: NGC 3640 und NGC 3645 (10,5 und 12 mag). Am 12. Dezember steht NGC 3611 (12 mag) nahe und am 18. Dezember NGC 3423 (11 mag).

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Komet Schaumasse im Dezember | Der Schweifstern 24P/Schaumasse erreicht Helligkeiten von ungefähr 9 mag. So wird er sogar mit dem Fernglas zugänglich.

Die Bahn von 24P/Schaumasse führt vom Löwen in den südlichen Teil des Sternbilds Haar der Berenike. Die Helligkeit steigt weiter von 10 auf 9 mag; damit wird Schaumasse zum Fernglaskometen (siehe »Komet Schaumasse im Dezember«). Gleich am Monatsanfang stehen Gamma Leonis (γ Leo) und die Galaxie NGC 3227 (10,5 mag) nahe. Begegnungen mit Galaxien sind häufig, etwas Besonderes ist der Vorübergang am Galaxientrio Holm 240 am 12. Dezember. Die hellste ist NGC 3607 mit 10 mag. Zum Weihnachtsfest beschert uns der Himmel den Vorübergang an M 98, M 99 und M 100, und am 28. Dezember geht es weiter mit M 88 und M 91 (alle im Bereich 9 bis 10 mag).

Der Schweifstern 210P/Christensen steht flach am Morgenhimmel im Sternbild Waage. Die Helligkeit sinkt von 11 auf 13 mag.

240P/NEAT zieht weiter im Stier nach Norden. Seine Helligkeit sinkt von 12 auf 13 mag. Die Region kulminiert gegen Mitternacht und steht hoch am Himmel.