Beobachtungstipps: Ein Riese, rot wie ein Ziegelstein

Der kühlste rote Riesenstern? Viele denken da zunächst an den Überriesen Beteigeuze, den linken Schulterstern des Orion, oder an Antares, den hellen, rötlichen Hauptstern im Skorpion – doch weit gefehlt. Der an Kohlenstoff reiche veränderliche Stern Y im Sternbild Jagdhunde (lateinisch: Canes Venatici, CVn) übertrifft sie alle: Im blauen Licht ist er um 2,5 mag schwächer als im gelbgrünen Spektralbereich. Der italienische Astronom und Jesuit Angelo Secchi (1818 – 1878) taufte ϒ CVn wegen seiner außergewöhnlichen Farbe und seines Lichtwechsels auf den Namen »La Superba«.

Ähnlich wie Beteigeuze, so ist auch dieser Stern in einer späten Phase seiner Entwicklung angelangt: Er hat sich derart aufgebläht, dass sein Durchmesser mehr als das 300-Fache des Sonnendurchmessers beträgt. Die kühle, an Kohlenstoff reiche Atmosphäre dieses Roten Überriesen ist bereits instabil. Etwa alle sechs Monate sinkt die Temperatur in den Außenbereichen so weit ab, dass sich in der Sternatmosphäre Rußpartikel bilden können, die das in den tiefer liegenden Schichten erzeugte Licht vorübergehend um mehrere Größenklassen abschwächen und die Blauanteile absorbieren.

Im Maximum erreicht die Helligkeit von La Superba rund 5 mag, im Minimum kann sie auf unter 6 mag absinken. Während des Maximums verrät sich die ziegelrote Farbe bereits in einem 10 × 50-Fernglas. Der Autor dieser Zeilen hat eine Farbsehschwäche, aber nach etwas längerem Hinschauen konnte er das Rot eindeutig wahrnehmen. Im Gegensatz zu La Superba erscheint Beteigeuze dem Auge lediglich orangerot. Es lohnt sich, den Stern alle paar Wochen anzu­visieren. Auf diese Weise lässt sich der drastische halbregelmäßige Lichtwechsel gut verfolgen.