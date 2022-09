Beobachtungstipps im September: Der Planetenkönig trumpft auf

Der Monat September hat in Sachen Planeten einiges zu bieten: Da sind die Oppositionen von Jupiter und Neptun sowie die pittoreske Passage des Mars durch das »Goldene Tor der Ekliptik«. Eine Seltenheit, die man nicht verpassen sollte, ist auch die Bedeckung des Uranus durch den Mond am 14. September 2022.

Merkur erreicht am 23. September seine untere Konjunktionsstellung. Er bleibt den gesamten Monat unsichtbar und wird erst Anfang Oktober am Morgenhimmel erscheinen.

Venus geht am Morgenhimmel die Puste aus – sie ist dort ja auch seit Mitte Januar präsent. Wer den noch –3,9 mag hellen Morgenstern ein letztes Mal sichten möchte, muss sich beeilen: Am 1. September geht sie um 05:15 Uhr MESZ auf und erreicht bei Beginn der bürgerlichen Dämmerung um 6:01 Uhr gerade noch eine Horizonthöhe von 6,5 Grad. Mit einem Fernglas kann man sie in den ersten Septembertagen noch tief am Osthorizont erwischen. Bis zur Monatsmitte wird dieses Spiel immer schwieriger und in der zweiten Monatshälfte nahezu aussichtslos: Zum Monatsende geht die Venus knapp 40 Minuten vor der Sonne auf und verblasst in Dämmerlicht und Horizontdunst, ehe sie auf ausreichende Höhen klettern kann. Am 25. des Monats steht die extrem dünne Sichel des abnehmenden Mondes etwa zwei Grad nördlich der Venus. Bei sehr klarem Himmel lässt sich das Paar in drei beziehungsweise zwei Grad Höhe gegen 6:40 Uhr vielleicht noch in der Dämmerung aufspüren.

Mars passiert in der ersten Monatshälfte eine der bekanntesten Himmelsregionen: das »Goldene Tor der Ekliptik«. Damit bezeichnet man den Abschnitt der ekliptikalen Ebene im Sternbild Stier, der zwischen den markanten Sternhaufen Plejaden und Hyaden hindurchführt. Am 16. und 17. September gesellt sich auch der abnehmende Mond dazu. Der Rote Planet steigert seine scheinbare Helligkeit von –0,2 mag am Monatsersten auf –0,6 mag am 30. September. Er nähert sich der Erde und seiner Oppositionsstellung, die er im Dezember erreichen wird. Das zeigt sich auch im Teleskop, allerdings noch nicht dramatisch: Sein scheinbarer Durchmesser wächst im Monatsverlauf von 9,8 auf 11,9 Bogensekunden, dazu zeigt sich der Planet zu rund 87 Prozent beleuchtet. Damit erreicht Mars zum Monatsende eine Winkelgröße, mit der auch mit kleineren Teleskopen die Polkappe oder dunkle Albedostrukturen sichtbar werden. Die Mars-Beobachtungssaison ist eröffnet – hoffen wir, dass sie mit klaren Nächten und ruhiger Luft gesegnet sein wird.