Meteore im Juli 2026: Zahlreiche kleinere Ströme prägen die erste Julihälfte

Mit den Alpha-Capricorniden startet der erste Meteorstrom des Monats am 3. Juli seine Aktivität. Dieser kann sogar bis über das Monatsende hinaus beobachtet werden und erreicht am 31. Juli sein Maximum. Die langsamen Meteore der Alpha-Capricorniden unterscheiden sich deutlich von anderen Strömen in diesem Zeitraum; gelegentlich treten auch hellere Erscheinungen auf. Mit dem herannahenden Neumond am 14. Juli werden die Beobachtungsbedingungen zur Monatsmitte hin zunehmend günstiger. Die maximale Fallrate beträgt fünf Meteore innerhalb von einer Stunde.

Vom 4. bis 14. Juli sind die Juli-Pegasiden aktiv. Das Maximum tritt am 10. Juli ein. Der scheinbare Ausstrahlungspunkt am Himmel (Radiant) liegt dann bei einer Rektaszension von 347 Grad und einer Deklination von +11 Grad im Sternbild Pegasus. Die Beobachtungesbedingungen sind jedoch durch das Mondlicht beeinträchtigt, da unser Trabant am 7. Juli sein letztes Viertel erreicht. Der Radiant der Juli-Pegasiden bleibt für mittlere nördliche Breiten während der gesamten Nacht oberhalb des Horizonts. Unter günstigen Bedingungen erreichen die Fallraten maximal fünf Meteore je Stunde. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Artemis II Download (Abo)

Noch kein Abo? Jetzt abonnieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 6,99)

Der Strom der SüdlichenDelta-Aquariden beginnt seine Aktivität ab dem 12. Juli und erreicht sein Maximum am 31. Juli bei erwarteten Fallraten von bis zu 25 Meteoren pro Stunde. Zu Beginn des Monats steht der Radiant noch im Sternbild Steinbock und bewegt sich im Zeitraum der Aktivität durch den Wassermann. Die Partikel der Südlichen Delta-Aquariden haben eine wesentlich höhere geozentrische Geschwindigkeit und heben sich so klar von jenen der Alpha-Capricorniden ab. In diesem Jahr ist die Beobachtung dieser beiden Ströme allerdings nur mit großen Einschränkungen möglich, da ihre Maxima auf den Zeitraum um den Vollmond am 29. Juli fallen.