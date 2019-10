Genitalverstümmelung: Legal beschnitten

Die Frau aus Großbritannien war 33 Jahre alt, zweifache Mutter und unzufrieden mit dem Aussehen ihrer Vulva. Sie ließ sich die Schamlippen kürzen. Wie geschätzte 5000 Frauen und Mädchen hier zu Lande jedes Jahr. Doch danach störte sie die nun deutlich sichtbare Klitorisspitze. Sie ging zum Londoner Schönheitschirurgen Joe Daniels mit dem Wunsch, er solle ihre Klitoris kappen. Der Psychiater David Veale vom King's College in London fand die Operation angebracht, da die Frau so sehr leide. Die beschnittene Frau sei nun glücklich und wohlauf, berichten Veale und Daniels 2011 im Fachjournal »Archives of Sexual Behaviour«.

Was die beiden Ärzte da beschreiben, ist ein Eingriff, den wir sonst Genitalverstümmelung nennen. Entsprechend entsetzt reagierte die Frauengesundheitsforscherin Susan Bewley vom King's College in London. Sie zeigte Veale und Daniels an. Denn in Großbritannien ist die Beschneidung der weiblichen Genitalien, wie in anderen europäischen Ländern auch, verboten. Drei Jahre lang ermittelte die Strafverfolgungsbehörde. Schließlich verkündete sie 2017: Veale und Daniels hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen. Für Bewley ist das ein Fiasko: »Das gibt grünes Licht für die legale Genitalverstümmlung unter dem Etikett der Ästhetik.«

»Es besteht die große Gefahr, dass sich die Genitalverstümmelung unter dem Deckmantel der Ästhetik ausbreitet« (Dina Bader)

Expertinnen in ganz Europa sehen in dem Fall den Anfang einer verheerenden Entwicklung. »Die Beschneidung von Frauen und Intimoperationen sind nicht klar voneinander zu trennen. Weil die ästhetische Praktik erlaubt und die traditionalistische Variante geächtet oder verboten ist, besteht die große Gefahr, dass sich die Genitalverstümmelung unter dem Deckmantel der Ästhetik ausbreitet«, warnt die Schweizer Soziologin Dina Bader, die darüber ihre Doktorarbeit verfasst hat. Je mehr sich der Intim-OP-Boom herumspräche, desto mehr drohten die Kampagnen gegen Genitalverstümmelung an Glaubwürdigkeit zu verlieren.

Wie verheerend die Situation schon ist, macht Bader an zwei Beispielen deutlich: Geht eine weiße minderjährige Frau zu einem Intimchirurgen und beklagt, wie sehr sie unter dem Aussehen ihrer Vulva leide, schneidet er ihr diese wunschgemäß zurecht. »Das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt«, bestätigt Dominik von Lukowicz, Vorsitzender der Gesellschaft für ästhetische und rekonstruktive Intimchirurgie. Geht eine Minderjährige aus Afrika, dem Mittleren oder Nahen Osten hier zu Lande zum Intimchirurgen und möchte die Vulva entsprechend ihrer Tradition beschnitten haben, »wird das wohl jeder ablehnen«, sagt von Lukowicz. Schon deshalb, weil die Rufschädigung bei Öffentlichwerden immens wäre, fügt Bader hinzu.