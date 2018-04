Von 10 bis 18 Uhr ist der Veranstaltungsort wieder das Gymnasium am Stoppenberg, Wallneyer Str. 159, 45133 Essen. Der ATT bietet auch diesmal eine große Vielfalt von Exponaten von Händlern und Instrumenten­bauern aus dem In- und Aus­land. So haben Sie Gelegenheit, die neuesten Teleskope, Okulare, Montierun­gen und weiteres Zubehör zu bestaunen oder auch gleich zu erwerben. Zudem bietet der ATT die Gelegenheit für Schnäppchen.

Für Sammler und Freunde historischer Geräte, antiquarischer Bücher oder Meteo­riten ist der Tisch reich gedeckt, zudem präsentieren sich Astronomievereine und Volkssternwarten. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Kennenlernen und Austauschen. Wie immer wird der ATT von einem umfangreichen Rahmenprogramm zu astronomischen Themen begleitet. Das Programm ist derzeit noch in Arbeit. Der Eintritt kostet für Personen ab 13 Jahren sechs Euro, für Jüngere ist der Eintritt frei. Kontakt: besucher@att-essen.de, weitere Informationen: www.att-essen.de