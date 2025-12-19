Verschollene Arten: Erstes Foto einer Vogelart nach fast 100 Jahren

Der Biak-Honigfresser (Myzomela rubrobrunnea) gehört wahrscheinlich eher zu den unspektakulären Vogelarten der Insel Neuguinea, die voll ist mit Paradiesvögeln, Kasuaren oder Papageien. Unter den rund 11 000 bekannten Vogelspezies war er jedoch Teil einer kleinen Minderheit: Er zählte zu den rund 80 Arten, von denen kein Foto existiert – bis der indonesische Hobbyornithologe und Tourführer Mehd Halaouate die Insel Biak besuchte, wo die Vögel leben. Erstmals seit der Beschreibung der Art 1937 konnte Halaouate die Art fotografisch dokumentieren und damit offiziell nachweisen, dass sie noch existiert. Das berichtet die Initiative »Search for Lost Birds«, die sich dem Aufspüren verschollener Vogelspezies widmet.

Für John Mittermeier, einem der Leiter der Initiative, ist das in mehrfacher Hinsicht ein erstaunliches Ergebnis. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln, die bislang nie fotografiert werden konnten, beobachteten Besucher der Insel Biak die Tiere immer wieder in den letzten Jahren, wie Meldungen auf dem Portal eBird belegen. Niemand schenkte den Biak-Honigfressern jedoch größere Beachtung. Auch Halaouate gibt das zu: Er habe die Vögel zwar schon 2004 fotografiert, damals aber nur, um zu dokumentieren, welche Tiere noch mit den eigentlich von ihm gesuchten Papageien der Insel auf einem Fruchtbaum fraßen.

Erst über 20 Jahre später erinnerte er sich wieder an diese Dokumentation, als er gefragt wurde, ob er die Art in jüngerer Vergangenheit gesehen habe. Inzwischen existiert sogar noch ein weiteres Bild der Hongfresser, das im August 2025 vom Hobbyornithologen Ethan Skinner auf Biak gemacht wurde.