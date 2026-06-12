Erster Billionär der Welt: Warum wir unterschätzen, wie reich Elon Musk wirklich ist

Grund dafür ist das einfache Muster, dem die Zahlen folgen: Um von der Million zur Milliarde zu gelangen, hängen wir drei Nullen dran; und um von der Milliarde zur Billion zu kommen, braucht man drei weitere Nullen. Easy.

Nullen zählen

Das Zählen von Nullen ist zwar nützlich, um die großen Werte kompakt darzustellen und mit ihnen zu rechnen. Aber für die Intuition bringen sie nichts. Im Gegenteil, sie sorgen eher für Verwirrung. Denn das Hinzufügen einer Null bedeutet nichts anderes, als dass wir die Zahl mit zehn multiplizieren; wir verzehnfachen sie. Die Sprünge von einer Million zu einer Milliarde hin zu einer Billion sind also nicht linear, sondern verlaufen exponentiell: Die Differenz zwischen den Bereichen ist deshalb extrem unterschiedlich. Wenn ich eine Million Euro besitze, muss ich 999 weitere Millionen verdienen, um Milliardärin zu werden. Und wenn ich Milliardärin bin, muss ich hingegen 999 999 weitere Millionen ergattern, bis ich Billionärin bin.

Ich gebe zu: Auch die hier genannten Zahlen sind so gigantisch, dass es schwerfällt, sich ein genaues Bild zu machen. Ich helfe mir deshalb gerne damit, die riesigen Werte in Zeiteinheiten umzuwandeln. Unser Zeitgefühl ist zwar auch nicht immer verlässlich, aber wir sind im Alltag sowohl mit sehr kurzen als auch mit sehr großen Zeitspannen konfrontiert, weshalb wir uns große Zahlen in dieser Form oft besser vorstellen können.

Offenbar verarbeiten unsere Gehirne Zahlen völlig anders, als wir es in der Schule lernen

Angenommen, ein US-Dollar entspricht einer Sekunde. Ein beschauliches Vermögen von 3600 US-Dollar entspricht also einer Stunde. Eine Million US-Dollar sind rund elfeinhalb Tage. Eine Milliarde stellt dagegen schon mehr als 31 Jahre dar. Und eine Billiarde US-Dollar, also das Vermögen, das Elon Musk auf dem Papier besitzt, entsprechen mehr als 31 688 Jahre! Und jetzt Hand aufs Herz: Hätten Sie das erwartet? Ich bin jedenfalls immer wieder erstaunt, wenn ich mir große Zahlen auf diese Weise veranschauliche.

Tatsächlich scheint es aber eine Erklärung dafür zu geben, warum wir solche Probleme mit gigantischen Zahlen haben. Denn offenbar verarbeitet unser Gehirn Zahlen völlig anders, als wir es in der Schule lernen.

Die Mathematik passt nicht zu unserem Gehirn

Wenn ich Sie jetzt bitte, verschiedene Zahlen zwischen eins und zehn der Größe nach auf einer Geraden anzuordnen, werden Sie wahrscheinlich die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Zahlen gleich groß wählen. Ebenso wie auf einem Lineal, was nicht wirklich verwunderlich ist, da Sie im Alltag immer wieder mit dieser Darstellung konfrontiert sind. Aber theoretisch hält Sie nichts davon ab, andere Abstände zwischen den Zahlen zu wählen.