Bindegewebe: Faszien – das übersehene Gewebe

Würde man den Körper der Länge nach aufschneiden, um seine natürliche Hülle sichtbar zu machen, so fände man zwei klar voneinander abgegrenzte Schichten: die oberflächlichen Faszien direkt unter der Haut sowie die tiefen Faszien, die Muskeln und Organe umhüllen und miteinander verbinden. Manche Fachleute zählen auch die viszerale Faszie dazu, die die Körperhöhle auskleidet und in die Räume der verschiedenen Organe unterteilt. Daneben gibt es dünne Bindegewebsschichten, die so ziemlich jeden Teil des Körpers auskleiden. Laut dieser Definition bilden die Faszien ein Netzwerk, das uns zusammenhält (siehe »Ein körperweites Netz«).

Erstaunlicherweise hat sich bis Anfang der 2000er Jahre niemand das Gewebe im Detail angeschaut. Carla Stecco gehörte zu den Ersten, die dies taten. Sie ist orthopädische Chirurgin und Anatomin an der Universität von Padua in Italien. Schon vor 20 Jahren begann sie die Faszien zu studieren. Der Anlass: Ihr Vater, der Physiotherapeut Luigi Stecco, erfand eine Form der physikalischen Therapie, die er Faszienmanipulation nannte. Damit, so behauptete er, könne man alles behandeln – von Kopfschmerzen bis zu Muskel- und Gelenkschmerzen. Heute bildet sein Ansatz eine von vielen physikalischen Therapien, die auf der Idee beruhen, dass Faszien versteifen und durch Massage gelockert werden können.

Ein körperweites Netz Unser Verständnis davon, wie Faszien die Gesundheit beeinflussen, hängt davon ab, wie man Anfang und Ende der Faszien im Körper definiert. Manche Menschen sind der Ansicht, dass der Begriff nicht nur die verschiedenen Schichten des Bindegewebes unter der Haut und um die Muskeln umfasst, sondern auch das Interstitium. Das ist jenes flüssigkeitsgefüllte Bindegewebe, welches jedes Organ, jede Muskelfaser und jedes Blutgefäß auskleidet. Wenn das stimmt, bilden die Faszien ein flüssigkeitsgefülltes Netzwerk, das den gesamten Körper durchzieht und sowohl als Stoßdämpfer als auch als eigenes Immunsystem fungieren könnte, das für entzündliche Erkrankungen, Narbenbildung und die Ausbreitung von Krebs eine Rolle spielt. Die wahre Natur des Interstitiums wurde erst 2018 entdeckt. In einer Studie wandten Neil Theise von der Icahn School of Medicine in Mount Sinai, New York, und seine Kollegen eine neue mikroskopische Technik an, um die Struktur des Interstitiums am lebenden Menschen zu untersuchen. In der Vergangenheit konnte man das Gewebe nur betrachten, indem man es entnahm und auf einem Objektträger zerdrückte. Bei der Betrachtung des lebenden Gewebes zeigte sich: Was bisher wie ein dichtes Gewirr von Fasern aussah, weist in Wirklichkeit eine schwammartige Struktur auf. Sie ist mit Flüssigkeit gefüllt, die ins Lymphsystem mündet und gehört damit zum Immunsystem des Körpers. Das Team vermutet, dass körperliche Bewegung dazu beitragen kann, dieses Flüssigkeitssystem gesund zu halten: durch die höhere Pumpleistung des Herzens, die Mobilisation des Verdauungstrakts und die Bewegung des Körpers. »Offenbar sind solche Räume nicht statisch«, sagt Theise. Diese Entdeckung legt nahe, dass der Körper auf eine Art und Weise vernetzt ist, die wir gerade erst zu verstehen beginnen.

Das Problem dabei: Es gab keine Beweise für oder gegen die These, dass Berührungen und Griffe irgendetwas mit den Faszien machen oder sich gar auf den Schmerz auswirken. Carla Stecco stellte fest, dass die Literatur nicht im Detail erklärte, was Faszien eigentlich sind. Es sei nicht einmal bekannt gewesen, ob sie mit Nerven verknüpft sind, sagt sie.

Inzwischen haben sie und andere gezeigt, dass Faszien reichlich mit Nervenfasern ausgestattet sind. Die Informationen, die diese weitergeben, sind je nach Körperpartie verschieden. Die Nerven der oberflächlichen Faszien sind auf Druck, Temperatur und Bewegung spezialisiert. Die tiefen Faszien sind an der Propriozeption beteiligt, das heißt, sie stellen fest, wo sich der Körper im Raum befindet. Außerdem können sie Schmerzen wahrnehmen, Fachleute sprechen von Nozizeption.