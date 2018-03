© CDC / Janice Haney Carr (Ausschnitt) Achromobacter xylosoxidans | Die Innenseite eines Katheters ist mit einem Film von Bakterien überzogen, der eine Blutvergiftung auslösen kann.

Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Biofilme – wie Städte – von Grund auf erbaut werden und ihre Entstehung einem Masterplan mit verschiedenen Bauphasen folgt. Im Labor können wir durch Zugabe von Chemikalien, die Proteine hemmen oder ihre Wirksamkeit verstärken, einen Baustopp verhängen oder Umbaumaßnahmen einleiten, so dass der Zellverbund in ein früheres Stadium zurückfällt. Solche chemischen Angriffe können andere Maßnahmen wie etwa nanostrukturierte Antihaftbeschichtungen im Kampf gegen Keimfilme ergänzen.

Oberflächen so glatt wie Schmierseife – abgekupfert bei Haien, Muscheln und Blutzellen

Denn es ist schon mal ein guter Ansatz, Erreger daran zu hindern, sich überhaupt irgendwo anzuheften. Im Kampf gegen Biofilme haben Forscher bislang vor allem Oberflächen und medizinische Komponenten mit antibakteriellen Substanzen versetzt. Eine Vielzahl solcher Materialien verwenden Ärzte bereits in Kliniken, darunter antibiotische Fäden und Knochenzement mit Antibiotikaperlen sowie Katheter, Verbände und Beatmungsschläuche, die mit kolloidalem Silber oder Nanosilberpartikeln beschichtet sind. Mikroorganismen sterben bei Kontakt mit den Silberionen. Der genaue Mechanismus dahinter ist noch nicht bekannt; man weiß aber, dass die Ionen oxidativen Stress verursachen und essenzielle Biomoleküle beschädigen, was schließlich zum Tod der Zelle führt. Neben Silber werden auch diverse Metalloxide und Metallsalze, die Eisen, Quecksilber, Tellur, Zink oder Titan enthalten, für klinische Zwecke getestet.

Beschichtungen und imprägnierte Medizinprodukte haben jedoch eine Achillesferse: Ihre antibakterielle Wirkung lässt mit der Zeit nach. Darüber hinaus kann eine übermäßige Wirkstoffexposition dazu führen, dass Erreger Resistenzen ausbilden, zum Beispiel gegen Silber. Daher arbeiten Wissenschaftler nun an Materialien, die es Bakterien mechanisch erschweren sich anzuheften – nach dem Vorbild der Natur. Sie imitieren die Mikrostruktur von Haihaut, den Selbstreinigungseffekt von Lotusblättern und Aufwuchshemmer von Muscheln. Die Oberflächen beeinflussen Proteine, die Bakterien als Anker nutzen; sie vermindern den Halt der Zelle durch mikroskopische Veränderungen der Textur. Dazu werden Nanostrukturen wie Pinsel, Kristalle und Röhrchen aus hydrophilen Polymeren aufgetragen sowie Polymere mit positiv wie negativ geladenen Atomgruppen (Zwitterionen) – inspiriert von der Zellmembran roter Blutkörperchen. Die Abstände der aufgebrachten Moleküle können variieren, je nach erwünschtem Antihafteffekt.

Einige dieser Beschichtungen sind in Kliniken inzwischen weit verbreitet; andere stecken noch in der Testphase, da ihre Herstellung aufwändig ist oder sie unerwünschte Nebenwirkungen haben. Weitere Studien werden klären müssen, welche dieser Materialien für klinische Anwendungen in Frage kommen.

Ungeachtet der Erfolge mit antimikrobiellen Oberflächen bedarf es alternativer Strategien für die Bekämpfung von Erregerfilmen, insbesondere solcher, die sich trotz Antihaftbeschichtung auf Implantaten bilden und daher besonders gefährlich und schwer zu behandeln sind. Ein geeignetes Angriffsziel bietet die schleimige Matrix bakterieller Filme aus Polysacchariden (langkettigen Zuckermolekülen), Proteinen und Nukleinsäuren (DNA), die zum einen als Schutzschild dient: Sie verhindert, dass Antibiotika oder Antikörper des Immunsystems zu den Keimen durchdringen. Darüber hinaus verleiht die Matrix dem Biofilm Struktur, hält den Zellverbund zusammen und sorgt für sicheren Halt. Ohne dieses Gerüst wird der Film instabil und zerbricht in kleinere Zellaggregate oder gar einzelne Zellen, die anfällig für Antibiotika und unsere Immunabwehr sind.

In der Gemeinschaft sind die Bakterien sicher, als Einzelne jedoch leicht verwundbar

Im Waffenarsenal der Forschung befinden sich etwa Enzyme, die Proteine und Zucker in der Matrix spalten und so die schützende Hülle zersetzen. Allerdings unterscheidet sich deren Zusammensetzung bei jedem Bakterium. Therapien auf Basis dieser Enzyme sind daher immer keimspezifisch. Ein womöglich besseres Ziel stellt die DNA der Matrix dar, die offenbar universell ist und durch ein einziges Enzym abgebaut wird: die Nuklease DNAse I. Mehrere klinische Studien untersuchen derzeit, ob DNAse I kombiniert mit Antibiotika chronische Mittelohrentzündungen und andere Keimfilminfektionen heilen kann. Erfolgreich behandelt werden so bereits Patienten, die an der Erbkrankheit Mukoviszidose (zystische Fibrose) leiden und sich in einem frühen Stadium einer Lungenerkrankung befinden. Hier scheint die verbesserte Lungenfunktion jedoch in erster Linie nicht im Kollaps des Biofilms begründet. Stattdessen sorgt die DNAse I für weniger klebriges Atemwegssekret und erhöht so die Wirksamkeit der Antibiotika.

Eine ganz andere Strategie haben Forscher aus Beobachtungen während der Entwicklung bakterieller Gemeinschaften abgeleitet. Wenn Bakterien einen Film gebildet haben, können sie ihren Zellverbund durch so genannte Dispersion (zu Deutsch: Streuung) wieder auflösen. Verschiedene Ursachen können diesen Prozess in Gang setzen: ein Mangel an Ressourcen (Nährstoffen etwa), Überbevölkerung oder eine instabile Wachstumsumgebung. Dispersion sichert das Überleben von einzelnen Zellen der Gemeinschaft, die dann anderenorts neue Kolonien gründen können.

Außerhalb der Matrix sind die Einzeller schutzlos und lassen sich mit Medikamenten gut bekämpfen. Wie also bringt man filmbildende Erreger dazu, ihre Lebensweise zu ändern und die sichere Gemeinschaft zu verlassen? Wissenschaftler haben verschiedene Trigger identifiziert, die dieses Verhalten auslösen können. So scheinen Mikroorganismen auf besondere Weise zu kommunizieren, wenn es Zeit ist, auszuschwärmen. Versuche mit dem Bakterium Pseudomonas aeruginosa – Ursache vieler Krankenhausinfektionen und chronischer Erkrankungen – haben gezeigt, dass cis-2-Decensäure (eine Fettsäure) als Aufbruchsignal dient. Auch andere Keimfilme lassen sich damit zur Aufgabe bewegen. Bei wenigstens fünf weiteren Bakterienarten sowie Hefe induziert cis-2-Decensäure Dispersion. Es gibt zudem Hinweise, dass manche Erreger leicht modifizierte Versionen dieser Fettsäure produzieren und sich damit gewissermaßen in ihrem Dialekt zurufen: Schwärmt aus! Zwar steckt man hier noch in der experimentellen Laborphase, aber derartige Botenstoffe könnten die Grundlage neuer Behandlungsmethoden bilden.