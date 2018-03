Wenn man den kompletten Weg der Gesteinsschmelze kennen würde, könnte man künftige Eruptionen besser vorhersagen. Nach dem Ausbruch des Mount St. Helens 1980 registrierten Geologen tiefe, ungewöhnlich lang gezogene Erdbeben entlang mutmaßlicher Magmakanäle. Vergleichbare Beben haben sich in der Vergangenheit bei Eruptionen rund um den Globus ereignet. "Wissenschaftler nehmen an, dass sie durch Magma ausgelöst werden, welches sich vor einem nahenden Ausbruch seinen Weg bahnt oder aber ein Reservoir nach einer Eruption wieder auffüllt", meint John Vidale, Seismologe an der University of Washington in Seattle. Zwar kündigen diese so genannten tiefen lang periodischen Erdbeben nicht immer einen Ausbruch an – bisweilen bezeugen sie nur, dass sich ein Magmareservoir entleert hat. "Doch", ergänzt Vidale, "wenn es bebt, gerät etwas im Inneren des Vulkans in Bewegung, und die Gefahr eines Ausbruchs steigt."

Nicht nur seismische Wellen erlauben einen Blick ins Erdinnere: Die Sonne bombardiert das Magnetfeld der Erde mit geladenen Teilchen und erzeugt elektrische Ströme innerhalb unseres Planeten. Mit einem oberflächlichen Netz an Detektoren kann man messen, wie sich die elektrische Leitfähigkeit der Erdkruste verändert. Die als Magnetotellurik bekannte Methode verrät unterirdische flüssige Kompartimente wie Ölvorkommen oder Magmareservoire. An iMUSH beteiligte Forscher hofften damit eine lang anhaltende Meinungsverschiedenheit beilegen zu können. Ältere, recht ungenaue Daten ließen ein gewaltiges Flüssigkeitsreservoir unter dem Mount St. Helens und den benachbarten Mount Adams und Mount Rainier vermuten. Einige Geologen hielten dies für einen riesigen Magmasee, der alle drei Vulkane miteinander verbindet.

© GarysFRP / Getty Images / iStock (Ausschnitt) Nach der Katastrophe | Entwurzelte und abgestorbene Bäume prägten lange das Bild an den Hängen des Mount St. Helens: Die Wucht der Explosion und der pyroklastischen Ströme sorgten noch in dutzenden Kilometern Entfernung für Tod und Zerstörung.

Die weitaus detaillierteren iMUSH-Daten zeigten jedoch keinen See, sondern eröffneten eine andere faszinierende Möglichkeit. Die hohe Leitfähigkeit der Erdkruste unter den Vulkanen basiert offenbar auf wasserreichem Sedimentgestein, das durch tektonische Prozesse begraben wurden. Die Gesteinsschicht scheint den Rand des letzten größeren Stücks der nordamerikanischen Platte zu markieren, das vor etwa 50 Millionen Jahren an die Pazifikküste der heutigen USA geschweißt wurde: eine Geisterplatte, die Teil einer Formation namens Siletzia ist und nun in großer Tiefe liegt. Die Nahtstelle zwischen Siletzia und dem Rest Nordamerikas könnte eine Schwachstelle in der Kruste sein, die es Fluiden ermöglicht, aus der Tiefe nach oben zu dringen. Fest steht, dass der Mount St. Helens direkt über oder zumindest sehr nahe an dieser Zone sitzt. Eine bereits existierende Schwachstelle könnte auch das dichte Gestein unter dem Vulkan erklären. Stetig in die Nahtstelle einströmendes Magma kühlt allmählich ab, so dass es sich zunehmend einen Weg um bereits verfestigtes Material herum bahnen muss. Wie die seismischen Untersuchungen weist auch die Magnetotellurik auf ein Hindernis für das Magma hin, allerdings nicht an exakt der gleichen Stelle. Geologen wie Adam Schultz von der Oregon State University versuchen die Ergebnisse der beiden Methoden miteinander in Einklang zu bringen, um eine genaue Karte des Untergrunds zu erstellen.

Noch komplizierter zu interpretieren ist die Zusammensetzung verschiedener Gesteinsproben, die Forscher rund um den Vulkan gesammelt haben. Im Lauf seiner Eruptionsgeschichte hat der Mount St. Helens unterschiedliche Lavatypen ausgestoßen. Die vielfältigen Texturen und Farbtöne der Kraterwände lassen erahnen, wie schwierig es ist, die Petrologie aller Gesteine zu erklären, sprich ihre Herkunft, Zusammensetzung und Verteilung. "Aufsteigendes Magma differenziert sich, steigt weiter auf, kristallisiert, nimmt unterwegs zusätzliches Material auf und erreicht schließlich die Oberfläche", erklärt Olivier Bachmann, Petrologe an der ETH Zürich und einer der Initiatoren von iMUSH. "Die Bewegung von Gesteinsschmelzen im Erdinneren gleicht einer großen Waschmaschine."

Der Gehalt an Siliziumdioxid im Gestein bestimmt die Zähflüssigkeit des Magmas

Eine Sorte Gestein ist allgegenwärtig und sehr aufschlussreich: Überall am Vulkan findet man helle, schwammartige Bimssteine, die so leicht sind, dass sie in Wasser schwimmen können. Durch eine Lupe erkennt man im Gestein lang gezogene Lufteinschlüsse – als hätten beim Erstarren große Kräfte an der Lava gezerrt. Die porösen Brocken erzählen etwas über die Wucht der Explosion im Jahr 1980. Sie enthalten Dazit, ein Eruptionsgestein mit einem hohen Gehalt an Siliziumdioxid. Letzteres verleiht Magma eine hohe Viskosität, so dass es Vulkanschlote verstopft und Gase beim Erstarren nicht entweichen können. Der Mount St. Helens explodierte 1980, weil das zähflüssige Dazit unter dem Berg stecken blieb. So baute sich ein enormer Druck auf, der sich mit dem Kollaps der Nordflanke des Vulkans schließlich entlud.

An der Südseite hat eher dünnflüssige Basaltlava Höhlen hinterlassen, wie man sie auch auf den Hawaii-Inseln findet. Die 1980 weggesprengte Kegelspitze wiederum bestand zum Teil aus Andesit, einem für den Berg typischen Gestein. Wie aber kann derselbe Vulkan derart unterschiedliche Lavatypen produzieren?

Wissenschaftler um Dawnika Blatter vom US Geological Survey veröffentlichten jüngst eine Hypothese, die sich auf neue iMUSH-Erkenntnisse stützt sowie auf frühere Datierungen von Zirkonen. Diese Kristalle widerstehen sowohl chemischer als auch mechanischer Verwitterung und ermöglichen es beispielsweise, das Alter von Gesteinen zu bestimmen, die aus der Frühzeit der Erde stammen. Zirkone bilden sich bevorzugt in Magma, das reich an Siliziumdioxid ist. In der Lava des Mount St. Helens eingeschlossene Kristalle zeugen von regelmäßiger Erhitzung und Abkühlung. Über viele Jahrtausende hinweg scheinen Schmelzen aus tiefen Schichten den Gesteinsbrei im Inneren immer wieder erhitzt zu haben. Während das Magma solche Temperaturzyklen durchläuft, löst es Siliziumdioxid aus dem umgebenden Krustengestein und verleiht der Lava so die charakteristische Zähflüssigkeit, vermuten die Forscher. Bei ausreichend hoher Energiezufuhr aus den Tiefen der Erde bahnt sich das chemisch veränderte Magma seinen Weg an die Oberfläche.

Bisweilen strömt jedoch derart viel geschmolzenes Gestein nach, dass es jene breiartige Zone nahezu unverändert passiert. "Dann schießt frisches Magma gewissermaßen aus dem Mantel heraus und wird vom Vulkan ohne jegliche Zwischenlagerung als dünnflüssige Basaltlava ausgespuckt", erläutert Geophysiker Wes Thelen vom Cascades Volcano Observatory.

Wenn sich die Hypothese bestätigt, ließe sich möglicherweise auch die Aktivität anderer Feuer speiender Berge rund um den Globus besser einschätzen. Zahlreiche als gefährlich geltende Vulkane – etwa der Pinatubo auf den Philippinen oder der Krakatau in Indonesien – stoßen überwiegend Magma mit einem hohem Dazitanteil aus. Meist kündigen sich diese Ausbrüche erst an, wenn das Magma die obere Kruste erreicht und Erdbeben sowie Gesteinsverschiebungen verursacht. Könnte man nun anhand von Erdbeben, Gasemissionen und anderen Signalen auf die magmatischen Prozesse im Untergrund schließen, wären Eruptionen besser vorherzusagen.

Zurzeit ruht der Mount St. Helens, Touristen können ungefährdet den Krater besteigen und Geologen unbesorgt ihrer Forschungsarbeit an den Flanken des Vulkans nachgehen. Doch in nicht allzu ferner Zukunft wird der Berg wieder erwachen. Seit seinem letzten Ausbruch haben Seismografen mehrfach Beben unter dem Krater registriert, die auf Magmabewegungen hinweisen. Das bedeute nicht, dass unmittelbar Gefahr drohe, meint Ken Creager. Aber der Vulkan lade sich auf für die nächste Eruption.

Geologen und Katastrophenplaner im Nordwesten der USA haben aus den Ereignissen von 1980 gelernt. Sollte ein derart unberechenbarer Vulkan in Zukunft rumoren, wird sich niemand nur wenige Kilometer vom Berg entfernt aufhalten dürfen. Neben explosiven Ausbrüchen drohen durch aktive Vulkane allerdings weitere Gefahren: Ascheregen, wie sie bei früheren Eruptionen in der Kaskadenkette auftraten, würden in Windrichtung gelegene Orte verwüsten. Fast ohne Vorwarnung könnten Schlammlawinen Flusstäler hinabstürzen. Aktuell schätzt man allerdings den höchsten Gipfel im Kaskadengebirge, den Mount Rainier südöstlich von Seattle, als weitaus bedrohlicher ein als den Mount St. Helens. Mehr als 150 000 Menschen im Bundesstaat Washington leben auf vulkanischen Schlammablagerungen, die von der Aktivität des Mount Rainier in den letzten Jahrtausenden zeugen.