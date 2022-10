Kryptowährung: Eine freie Menschheit braucht den Bitcoin

Spannender erscheint mir die Frage, ob sich die von Zentralbanken und Staaten verlorene Macht in einer Bitcoin-Welt an eine andere Stelle verschiebt. Zum Beispiel ließe sich die Weiterentwicklung der Kryptowährung beeinflussen. Denn Bitcoin ist kein statisches System, sondern wird immer wieder durch Updates nachgebessert. Aber wie kann man ein dezentrales System überhaupt an allen Stellen aktualisieren, wenn beispielsweise eine Sicherheitslücke entdeckt wird? In solchen Fällen kristallisiert sich heraus, wie dezentral die Technologie bei ihren Entscheidungen tatsächlich ist. Zum Beispiel scheinen manche Entwickler in der Bitcoin-Community Vertrauen zu genießen, weshalb von ihnen empfohlene Sicherheitsupdates breit akzeptiert werden.

2018 wurden einige Entwickler über einen kritischen Bug im System informiert. Hätte man die Schwachstelle publik gemacht, hätten Angreifer diese ausnutzen können. Daher hat eine kleine Gruppe von Entwicklern in Zusammenarbeit mit einigen Minern den Bug repariert und unter einem harmloseren Vorwand erfolgreich das Netzwerk aufgefordert, die Software zu aktualisieren. Das war möglich, weil den Entwicklern gegenüber Vertrauen herrscht. Und dieses haben sie in dem Fall auch nicht missbraucht, denn offenbar gibt es bezüglich derart nachvollziehbarer Handlungen zumindest einen impliziten Konsens. Dadurch haben die Entwickler eine gewisse Macht, die jedoch auch jederzeit wieder entzogen werden kann – die Nutzer müssen dafür nur die vorgeschlagenen Software-Updates ablehnen.

Braucht Bitcoin letztlich doch Vertrauen?

Wer bei Bitcoin das Vertrauem von wem genießt, spielt auch in einem anderen Punkt eine wichtige Rolle. Denn eine entscheidende Eigenschaft der Kryptowährung ist, dass man – zumindest prinzipiell – ihre Funktionsweise und die Korrektheit des Logbuchs überprüfen kann. Das steht in Kontrast zu unserem aktuellen Geldsystem, das auf Vertrauen basiert. Natürlich ist es völlig legitim, so weit an den Staat und die Gesellschaft zu glauben, dass man mit deren Macht über unser Geld einverstanden ist – und daher Bitcoin für unnötig erachtet. Allerdings teilen nicht alle Menschen diese Haltung. Einige möchten selbst entscheiden, wem man warum vertraut.

Nguyen-Kim und andere kritisieren jedoch, dass Vertrauen nur in der Theorie des Bitcoins nicht benötigt werde. In der Praxis sei es für die meisten Menschen zu kompliziert, die Funktionsweise der Kryptowährung selbst zu prüfen, weshalb man letztlich doch einem Dienstleister oder der verwendeten Software vertrauen müsse.

Ob eine prinzipielle Transparenz ausreicht, ist keine Bitcoin-spezifische Frage, sondern taucht in vielen Bereichen auf. So merkt Nguyen-Kim selbst in einem Interview über ihren Youtube-Kanal an, dass ihre Redaktion zwar Fachartikel unter den Videos teilt, aber die wenigsten Menschen wohl in der Lage seien, deren Inhalte zu überprüfen. Vielmehr scheint sie sich mit der Tatsache zu begnügen, dass es für Expertinnen und Experten möglich sei. Warum sollte man bei Bitcoin einen anderen Anspruch haben?

»Musk mag eine gewisse Reichweite haben, aber sein Handeln spielt für Bitcoin keine besondere Rolle.«

René Pickhardt

Nguyen-Kim verdeutlicht ihre Argumentation am Beispiel der Insolvenz des Verleihers von Kryptowährungen »Celsius«, durch den zahlreiche Menschen sehr viel Geld verloren haben. Die Vertrauensfragen bei Bitcoin mit dem Desaster von Celsius zu begründen, ist aus meiner Sicht grundsätzlich falsch. Schließlich war es auch nicht die Schuld des US-Dollars oder des Euros, dass Lehman Brothers pleite gegangen ist.