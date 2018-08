Doch in den USA stießen die Forscher auf den Widerstand von Ureinwohnern, die ihr Land nicht für ein solches Teleskop hergeben wollten. Man entschied sich schließlich als Notlösung für ein Gelände unweit des Besucherzentrums auf dem Mount Hopkins. Die Verzögerungen waren beträchtlich: Erst 2007 konnte das VERITAS genannte Netzwerk aus vier Zwölf-Meter-Teleskopen in Betrieb gehen.

Da hatten die Europäer ihre amerikanischen Kollegen bereits überholt. Schon 2003 war auf der Kanareninsel La Palma MAGIC-I in Betrieb gegangen, ein einzelnes 17-Meter-Teleskop, das unter maßgeblicher Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Physik in München entwickelt worden war. Im selben Zeitraum nahm in Namibia das High Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.) seinen Betrieb auf, das nach der Fertigstellung mit vier 13-Meter-Spiegeln auf Gammastrahlenjagd ging, unter führender Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg. Beide Systeme wurden zwischenzeitlich aufgerüstet: MAGIC durch das Zwillingsteleskop MAGIC-II im Jahr 2008 und H.E.S.S. durch ein fünftes, 28 Meter messendes Teleskop im Jahr 2012 – bis dato das größte Tscherenkow-Teleskop der Welt.

Ein Tscherenkowlicht-Observatorium

Mit MAGIC, H.E.S.S. und VERITAS wurde die erdgebundene Gamma-Astronomie erwachsen. Supernova-Überreste, aktive Galaxienkerne, Schwarze Löcher und Pulsare werden inzwischen regelmäßig beobachtet. Und doch ist die erdgebundene Gamma-Astronomie nach wie vor ein junges Forschungsfeld – eines, in dem noch immer viele Erstentdeckungen gemacht werden. So sah MAGIC im Jahr 2006 den ersten Quasar (der aktive Kern einer Galaxie) im Gammalicht, 2008 den ersten Pulsar (einen schnell rotierenden Neutronenstern) im Zentrum des Krebsnebels. Den Entdeckerrekord halten momentan die H.E.S.S.-Teleskope. Seit 2003 haben sie in rund 2700 Beobachtungsstunden den gesamten von Namibia aus zugänglichen Himmel nach energiereichen Gammaquellen abgesucht. Sie fanden 78 Ursprungsorte für die energiereichste Strahlung – mehr als alle anderen Gammaobservatorien zusammen.

Bei vielen dieser Quellen steht eine eingehende Untersuchung noch aus, und deshalb weiß man bei etlichen noch gar nicht, worum es sich eigentlich handelt. Im April 2018 haben die beteiligten Wissenschaftler einen umfangreichen Katalog mit den bisherigen Ergebnissen veröffentlicht – der bisherige Höhepunkt der Tscherenkow-Gamma-Astronomie, und gleichzeitig auch ein Anfang: So wie die Karten der ersten Seefahrer aus heutiger Sicht ungelenk wirken und mit weißen Flecken übersät waren, ist auch die Karte des Gammakosmos noch sehr grob. Es wird Generationen von Astronomen und Physikern beschäftigen, diese Karte zu verfeinern.

© Jan Hattenbach (Ausschnitt) CTA-Teleskop | Ein erstes Prototyp-Teleskop des Gammaastronomie-Observatoriums CTA ist auf der Kanareninsel La Palma im Bau, dieses Bild zeigt den Fortschritt Ende Juni 2018.

Das Instrument dafür entsteht ist bereits im Bau: Das Cherenkov Telescope Array, kurz CTA, wird nicht nicht nur der größere und potentere Nachfolger von H.E.S.S. und Co sein. Es wird auch das erste »richtige« Tscherenkow-Observatorium sein, also eines, dass nicht nur einer einzelnen Forschergruppe zur Verfügung steht. Zu seiner Verwirklichung haben sich Wissenschaftler der drei existierenden Kollaborationen zusammengeschlossen.

Zwei Standorte wird das CTA haben, wenn es im kommenden Jahrzehnt in Betrieb geht. Ein südlicher in Chile, unweit des Paranal-Observatoriums der Europäischen Südsternwarte. Und ein nördlicher auf der Kanareninsel La Palma. Das garantiert, dass Gamma-Astronomen zukünftig den gesamten Himmel im Blick haben werden. Während auf La Palma bereits der erste Prototyp eines 23-Meter-CTA-Teleskop in vollem Gang ist, wartet man in Chile noch auf die Erteilung der notwendigen Genehmigungen. Später sollen auf La Palma 19, in Chile sogar 99 Teleskope im Verbund auf die blauen Blitze aus dem Kosmos lauern. Was vor mehr als 60 Jahren mit einem Experiment zweier Physiker auf einer englischen Dorfwiese begann, wird dann endgültig ein nicht mehr wegzudenkender Teil der astrophysikalischen Forschung sein.

