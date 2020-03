Stereotype: Bloß keine Vorurteile?

Womöglich ist es also doch nicht so leicht, ohne übernommene Meinungen zu leben, wie uns die Aufklärer in ihrem Idealismus glauben machen wollten. Vielleicht ist es sogar nicht einmal wünschenswert?

Nehmen wir zum Beispiel die Kindererziehung. Einige Aufklärer betrachteten sie als wichtigste Quelle hartnäckiger Vorurteile, da uns von Kindesbeinen an Irrtümer eingepflanzt würden. Doch erzieht man dem Nachwuchs folglich besser gar keine Prinzipien an, ehe er nicht selbst urteilen kann? Darauf entgegnete der englische Dichter Samuel Taylor Coleridge (1772–1834) einmal ironisch, die Wiese vor seinem Haus habe einfach noch nicht das nötige Alter erreicht, um selbst urteilen zu können – daher habe er das Unkraut sprießen lassen, statt dem Boden eine Vorliebe für Rosen und Erdbeeren aufzuzwingen.

Zudem ist nicht jede objektiv falsche Annahme gleich ein Vorurteil. Glaubt ein Kind, die Erde sei eine Scheibe, kennt es eben nur die Wahrheit noch nicht. Vorläufige Annahmen sind Bestandteil jedes Lernprozesses, auch bei Erwachsenen. Vorurteile werden daraus erst, wenn man an ihnen festhält, obwohl berechtigte Einwände oder Fakten dagegensprechen. Das Problem sind nicht die Annahmen an sich, sondern wie man zu ihnen steht.

Die Aufklärer des 18. Jahrhunderts entlarvten Vorurteile erstmals im großen Stil – darunter solche gegenüber anderen Rassen, Religionen oder im Verhältnis der Geschlechter. Allerdings muss man ihren Appell heute differenzierter betrachten. Wenn wir uns zum Beispiel hinsichtlich der Weltpolitik auf Journalisten verlassen oder bei medizinischen Fragen auf Ärzte, sind wir deshalb nicht unmündig. In vielen Fällen muss und kann man auf Experten und andere Autoritäten zurückgreifen. Entscheidend ist, wessen Meinung wir einholen, etwa die von anerkannten Experten. Lässt man seine Waschmaschine reparieren, scheint es weniger bedenklich, falls man einem »Pseudoexperten« aufsitzt; man muss höchstens damit leben, dass die Socken nicht richtig sauber werden. Bei gesellschaftlichen Fragen dagegen läuft man leicht Gefahr, andere ungerecht zu behandeln. Seien es dunkelhäutige Angeklagte, die vor Gericht eher verurteilt werden als weiße, oder Ahmeds, die schwerer eine Wohnung finden als Antons.

Beeinflusst, aber nicht gesteuert

In viele unserer Urteile und Entscheidungen spielen unbewusste Denkmuster hinein. Dennoch werden sie nicht unbedingt von ihnen gesteuert. Man kann die Geschwindigkeit einer mentalen Verknüpfung im IAT schließlich auch anders interpretieren: Wer Schwarze leichter mit negativen Begriffen assoziiert, hat vielleicht nur viel über Rassismus gelesen und sich damit auseinandergesetzt. Wer Vorurteile allein an Reaktionszeiten festmacht, verkennt, dass menschliches Handeln stets in gemeinschaftliche Prozesse eingebunden ist.

Dass unser Gehirn unter Zeitdruck eher stereotype Denkmuster abruft, ist einerseits natürlich: Das rasche Kategorisieren dient dazu, Gefahren zu erkennen und ihnen zu begegnen, ohne ausführlich abwägen zu müssen. Das war evolutionsbiologisch durchaus wichtig und hilft uns noch heute, in kniffligen Situation eine grobe Orientierung zu behalten. Unserem Unbewussten ausgeliefert sind wir deshalb noch lange nicht.

Eine Möglichkeit, eventuellen Vorurteilen weniger Einflussmöglichkeiten zu bieten, besteht in institutionell festgelegten Regeln, die etwa sensible Informationen aus bestimmten Entscheidungsprozessen heraushalten. Zum Beispiel verhindern anonymisierte Bewerbungsverfahren Rückschlüsse auf Alter, Geschlecht oder Herkunft der Kandidaten. Analog zum eingangs erwähnten Experiment lässt ein ausländischer Name auch die Chancen auf ein Bewerbungsgespräch in Deutschland sinken, wie eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität Konstanz 2010 berichtete. Anonymität könnte die Diskriminierung von Bewerbern mit Migrationshintergrund vermeiden helfen. Darauf weisen Pilotprojekte unter Beteiligung des Bundesfamilienministeriums in Berlin oder der Agentur für Arbeit, aber auch von Firmen wie der Deutschen Post hin. »Anonymisierte Verfahren erhöhen die Chance für Frauen und Bewerber mit Migrationshintergrund, eingeladen zu werden«, erklärt Sebastian Bickerich von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Doch sensible Daten nur auszublenden, ändert noch nichts an den Vorurteilen selbst.

Laden... © FIZKES / GETTY IMAGES / ISTOCK (SYMBOLBILD MIT FOTOMODELLEN) (Ausschnitt) Frau fühlt sich ausgegrenzt | Andere auszugrenzen, erfordert keine offen geäußerte Ablehnung. Mitunter genügen schon Getuschel oder abschätzige Blicke, von manchen auch »Mikroaggressionen« genannt.

Zumal das Abschneiden im IAT durchaus mit dem konkreten Handeln von Personen zusammenhängt. So befragte ein Team von US-amerikanischen Gesundheitsforschern um Michelle van Ryn Mediziner, die einen IAT absolviert hatten, zusätzlich zu ihren Therapieempfehlungen in einer Reihe fiktiver Szenarien. In der Studie von 2006 ging es sowohl um afroamerikanische als auch um weiße Patienten mit Verdacht auf Herzinsuffizienz. Laut den Daten rieten Ärzte, die im IAT eine »Präferenz für Weiße« zeigten, weißen Patienten eher zu Medikamenten als Afroamerikanern.

Der Stuttgarter Philosoph Philipp Hübl hält die Idee vom allmächtigen Unbewussten gleichwohl für einen Mythos. Wie er in seinem Buch »Der Untergrund des Denkens« erklärt, in dem er die empirische Forschung zur impliziten Informationsverarbeitung sichtete, können wir trotz aller automatischen Denkmuster und Neigungen rational abwägen und unsere möglichen Vorurteile reflektieren. Dass diese umso stärker durchschlagen, je mehr wir unter Zeitdruck stehen oder je abgelenkter wir sind, bedeute umgekehrt nur, dass wir Vorsichtsmaßnahmen ergreifen sollten. Gehen wir mit einem Einkaufszettel in den Supermarkt, sind wir etwa den Verlockungen der Werbung weniger ausgeliefert, als wenn wir beim Shoppen telefonieren. Ablenkung macht anfällig für Manipulation. Dagegen helfe Konzentration.

Psychologen wie Ulrich Wagner sind da weniger optimistisch. »Menschen sind keine rationalen Informationssucher. Sie gehen immer schon von gewissen Vorannahmen aus.« Vor allem denken wir in der Regel nicht ergebnisoffen, sondern lauern auf Antworten, die unsere Weltsicht bestätigen. Kommen zusätzlich Emotionen ins Spiel, ist die Tendenz, die eigenen Hypothesen bestätigen zu wollen, häufig noch stärker ausgeprägt. »Deshalb ist der rationale Ansatz schwierig«, glaubt der Sozialpsychologe.

Wichtige Begegnung mit anderen Ansichten

Infolge der Tendenz, Bestätigung für bereits bestehende Annahmen zu suchen, umgeben wir uns bevorzugt mit Personen, deren Ansichten unseren ähneln. Aus diesem Grund sind Begegnungen mit fremden Menschen und Meinungen wichtig. »Alles, was uns mit konträren Ansichten in Kontakt bringt, weicht Vorurteile auf«, so Wagner. Der persönliche Austausch etwa mit Migranten reduziert nicht nur Berührungsängste, er macht auch viele vorschnelle Annahmen als solche erkennbar.

Einen Beleg für diese »Kontakthypothese« lieferten Trainings, die der Sozialpsychologe Herbert Kelman bereits in den 1970er Jahren mit Israelis und Palästinensern durchführte. Die Teilnehmer brauchten oft einige Zeit, um Hemmungen und Vorbehalte zu überwinden – doch dann nahmen sie die anderen als Menschen wahr, die ganz ähnliche Sorgen und Wünsche hatten wie sie selbst.

Sein Gegenüber des Vorurteils zu bezichtigen, ist ein zweischneidiges Schwert. Denn damit gibt man dem anderen zu verstehen, man nehme seine Position nicht ernst. Erklärt jemand zum Beispiel, zu viele Geflüchtete gefährdeten unser Land, so schrillen bei vielen die Alarmglocken: Fremdenfeindlichkeit! Der Sprecher gilt als kompromittiert. Das hat oft das Gegenteil dessen zur Folge, was helfen könnte. Denn der Dialog endet, ehe er überhaupt begann.

Besonders heikel ist das, wenn es nicht um offen geäußerte Ressentiments oder Diskriminierungen geht, sondern um Gesten, die auch rein zufällig sein könnten. Der chinesisch-amerikanische Psychologe Derald Wing Sue von der Columbia University in New York prägte den Begriff der Mikroaggressionen (siehe Kasten »Kurz erklärt«). Vor einem Flug mit einer kleinen Propellermaschine wurden er und seine ebenfalls asiatisch aussehende Begleitung von der Stewardess gebeten, sich einen anderen Platz zu suchen, damit sich das Gewicht im Flieger besser verteile. Dass ausgerechnet sie beide zum Platzwechsel aufgefordert wurden, jedoch keiner der anderen, zumeist weißen Geschäftsleute, wertete Sue als versteckte Diskriminierung. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Wer wollte sagen, wo bloßer Zufall aufhört und (womöglich unbewusste) Ungleichbehandlung beginnt?

So naheliegend es für Betroffene sein mag, hinter solchen Vorfällen System zu vermuten – die »Übeltäterin« war sich der Demütigung wohl gar nicht bewusst. Sieht sie sich in die Ecke von Rassisten gedrängt, könnte sie entsprechend gereizt reagieren oder den Spieß umdrehen und dem Ankläger selbst ein Vorurteil unterstellen: Wer einen fremdländisch aussehenden Menschen fragt, ob er den Platz wechseln würde, ist deshalb noch kein Rassist. Wer als Mann einer Frau die Tür aufhält, ist deswegen noch kein Macho.

Niemand ist frei von Vorurteilen, egal wie gut wir sie kaschieren. Dagegen helfen kritisches Reflektieren, zwischenmenschliche Begegnungen sowie institutionelle Regeln wie das Anonymitätsgebot. Ob es Vorurteilen abhilft, wenn man andere ihrer bezichtigt, scheint dagegen fraglich. Oft setzt dies nur eine Spirale der gegenseitigen Verdächtigung in Gang, mit der kaum jemandem gedient ist. Aus Angst vor Vorurteilen, den Meinungsaustausch zu meiden, trägt sicherlich nicht zur Verständigung bei. So wichtig es ist, Stereotype abzubauen, es sollte einen nicht daran hindern, mit Menschen im Dialog zu bleiben, nur weil sie anderer Ansicht sind als man selbst.