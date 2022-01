Borderline-Persönlichkeitsstörung: Leben mit einer dünnen Haut

Auch viele kleine Traumata wirken nach

Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wurde 1980 als offizielle Diagnose in das DSM aufgenommen und war damit die erste psychische Erkrankung, die durch eine äußere Ursache definiert wurde. Sie beschrieb einen Zustand, in dem Probleme wie Rückblenden, Albträume und Angstzustände nach einem schrecklichen Ereignis auftreten. Ähnliche Beschwerden wie der im Ersten Weltkrieg beschriebene Granatenschock waren schon seit Jahrzehnten bekannt. Doch erst das Bewusstsein für die psychischen Bedürfnisse von Vietnamkriegsveteranen gab den entscheidenden Anstoß.

Anfang der 1990er Jahre schlug Judith Herman, Psychiaterin an der Harvard University, nach Sichtung der Literatur über Traumaüberlebende die Diagnose »komplexe PTBS« vor. Sie sollte ein Bündel von Symptomen beschreiben, die sich aus der langfristigen Belastung durch extremen Stress ergeben. Diese Probleme, so Herman, traten auf, wenn eine Person unter der Kontrolle einer anderen stand, etwa in Gefängnissen, Arbeitslagern oder in manchen Familien. Dazu zählen Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation, instabile Beziehungen, pathologische Veränderungen der Identität und des Selbstbilds sowie selbstzerstörerisches Verhalten.

»Die derzeitige Formulierung der PTBS-Diagnose geht in erster Linie zurück auf Beobachtungen an Überlebenden von relativ begrenzten traumatischen Ereignissen«, schrieb Herman 1992 in einem Aufsatz. »Sie erfasst nicht die vielfältigen Folgen lang anhaltender, wiederholter Traumata.« Die Symptome von Menschen mit komplexer PTBS könnten »zu leicht auf charakterliche Probleme zurückgeführt« und als Persönlichkeitsstörung fehldiagnostiziert werden.

Es folgten jahrzehntelange Debatten. Einer der größten Knackpunkte ist die erhebliche Überschneidung zwischen dieser Diagnose und der BPD. Lois Choi-Kain, Psychiaterin und Leiterin des McLean Hospital's Gunderson Personality Disorders Institute, erinnert sich an die heftigen Auseinandersetzungen in den frühen 2000er Jahren. »Es gab eine große Kluft und eine fast wütende Kontroverse über die Unterscheidung zwischen BPD und PTSD oder traumabezogenen Störungen, als ob sie sich gegenseitig ausschließen würden und als ob nur eine davon bestehen könnte«, sagt Choi-Kain. Sie spricht von zwei Lagern: denjenigen, die meinten, die PTBS werde zu Unrecht als Persönlichkeitsstörung pathologisiert, und anderen, die fanden, viele Menschen mit BPD hätten zwar ein Trauma in ihrer Vergangenheit erlebt, dies erkläre aber nicht die gesamte Störung.

Eine Kernfrage, die im Mittelpunkt dieser Debatte stand: Was gilt als Trauma? Obwohl einige Menschen mit BPD schwere traumatische Erfahrungen gemacht haben und eindeutig der komplexen PTBS-Diagnose entsprechen, trifft dies auf viele Betroffene nicht zu.

Eine von ihnen ist die 49-jährige Rebbie Ratner, bei der vor einem Jahrzehnt eine BPD diagnostiziert wurde. Sie betreibt den Youtube-Kanal BorderlineNotes, um das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen. Ratner hat lange nach einer Erklärung gesucht für ihren emotionalen Schmerz und eine Reihe anderer Probleme, darunter viele gescheiterte Beziehungen und eine schwere Essstörung. Sie habe auch die Diagnose einer komplexen PTBS erwogen. »Es hat mich nie ganz überzeugt«, sagt Ratner. »In meiner Familie sind einige wirklich psychologisch schwierige Dinge passiert«, fügt sie hinzu. Aber keines davon sei schwer wiegend genug gewesen, um die Kriterien für eine traumabedingte Störung zu erfüllen. »Ich glaube, ich habe Eltern, die mich wirklich lieben.«

In der fünften (und jüngsten) Ausgabe des DSM umfasst der Begriff Trauma zum einen Ereignisse, bei denen eine Person selbst und unmittelbar dem Tod, einer schweren Verletzung oder sexueller Gewalt ausgesetzt ist. Zum anderen kann sie Zeuge davon werden, zum Beispiel bei der Arbeit wiederholt mit solchen Ereignissen konfrontiert sein, oder erfahren, dass ein solches Ereignis einer nahestehenden Person widerfahren ist.

»Die Auswirkungen von emotionaler Misshandlung und emotionaler Vernachlässigung sind in Bezug auf das Gehirn völlig gleichwertig mit körperlicher Misshandlung oder sexuellem Missbrauch« (Martin Teicher, Psychiater)

Für viele Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, ist die Sache jedoch nicht so eindeutig. Die offizielle Definition beschreibt ein Trauma »mit großem T« – im Gegensatz zum »kleinen T«, dem Trauma belastender Erfahrungen wie verbalem Missbrauch, Vernachlässigung, Mobbing und Armut, die nicht als schwer wiegend genug angesehen werden. »Die Definition von Trauma ist immer äußerst heikel«, sagt Andreas Maercker, klinischer Psychologe an der Universität Zürich und einer der Befürworter der komplexen PTBS.

Eine große US-Erhebung erfasste potenziell traumatische Erfahrungen, die von Gewalt und Vernachlässigung bis hin zum Aufwachsen in einem instabilen Elternhaus reichen. Ergebnis: Fast zwei Drittel der Erwachsenen haben mindestens eine solche Erfahrung gemacht. Neuroimaging-Studien zeigen, dass auch mehrere kleine Traumata bleibende Spuren im Gehirn hinterlassen können, vor allem, wenn derartige Belastungen in der Kindheit oder Jugend erlebt werden, wenn sich das Gehirn noch entwickelt.

Einige Veränderungen sind sehr spezifisch. So fand man bei Menschen, die in der Kindheit von ihren Eltern beschimpft wurden, Veränderungen in der Hörrinde, die mit sprachlichen Schwierigkeiten zusammenhängen. Zu den umfassenderen Auswirkungen gehören ein verkleinerter Hippocampus (eine Struktur, die an Gedächtnis und Lernen beteiligt ist), eine erhöhte Aktivität in der Amygdala (einem wichtigen Zentrum für die Emotionsregulation) und Störungen in den Verbindungen zwischen diesen und anderen Hirnregionen.

»Die Auswirkungen von emotionaler Misshandlung und emotionaler Vernachlässigung sind wirklich sehr tief greifend«, sagt Martin Teicher, Direktor des Developmental Biopsychiatry Research Program am McLean Hospital. »Sie sind in Bezug auf die Auswirkungen auf das Gehirn völlig gleichwertig mit körperlicher Misshandlung oder sexuellem Missbrauch.«

Untersuchungen von Menschen mit einer BPD-Diagnose haben Umweltstressoren zu Tage gefördert, die das Risiko für die Entwicklung der Krankheit erhöhen. Dazu gehören »große T-Traumata« wie sexueller Missbrauch in der Kindheit und »kleine T-Traumata« wie strenge Erziehung, Vernachlässigung und Mobbing. Bohus und ein weiterer Psychiater am ZI, Christian Schmahl, haben zusammen mit ihren Kollegen herausgefunden, dass Patienten mit BPD und solche mit einer Trauma-Geschichte einige neurobiologische Veränderungen gemeinsam haben. Zu diesen Veränderungen gehören strukturelle und funktionelle Anomalien im limbischen System, das mit Emotionen verbunden ist und die Amygdala und den Hippocampus umfasst.

Diese Überschneidung, sagt Schmahl, könnte auf eine Trauma- oder Stresssignatur der BPD hinweisen. Eine klare Abgrenzung einer solchen neuronalen Signatur ist schwierig, aber die bisherigen Ergebnisse haben bereits neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. Schmahl und seine Kollegen am ZI testen derzeit, ob ein Neurofeedback-Training der Amygdala, bei dem die Betroffenen lernen, ihre Hirnaktivität in Echtzeit zu kontrollieren, die bestehenden Therapien ergänzen kann.

»Traumatische Erlebnisse, sei es Mobbing in der Kindheit oder Vernachlässigung durch Eltern oder Betreuer, haben langfristige Folgen für den Menschen. Sie beeinflussen seine Fähigkeit, anderen zu vertrauen, seine Emotionen zu regulieren und zu lernen, mit ihnen umzugehen«, sagt Shelley McMain, klinische Psychologin am Centre for Addiction and Mental Health in Toronto. »Sie haben weit reichende Folgen in verschiedenen Lebensbereichen.« Deshalb sei es sehr wichtig, die Auswirkungen negativer Erfahrungen in der Kindheit in der Therapie zu berücksichtigen.

Geboren mit einem sensiblen Temperament

Einige Fachleute wie Choi-Kain sind der Ansicht, dass Stress und frühere Traumata zwar eine große Rolle bei der Entwicklung der Borderline-Persönlichkeitsstörung spielen, die Störung aber auch noch andere Komponenten aufweist. So lassen Studien an Familien und an eineiigen und zweieiigen Zwillingen (die fast 100 Prozent beziehungsweise ungefähr 50 Prozent ihrer Gene teilen) auf eine genetische Komponente schließen. Solche biologischen Dispositionen können bedeuten, dass ein Kind mit einem sensiblen Temperament geboren wird, sagt Carla Sharp von der University of Houston. Das mache es wahrscheinlicher, dass es schwierige Situationen als beunruhigend empfindet.

Wie Choi-Kain außerdem feststellte, hängen Trauma und BPD nicht nur in einer Richtung zusammen. Borderline-Symptome wie emotionale Dysregulation und Empfindlichkeit können die Fähigkeit beeinträchtigen, gut zurechtzukommen und zu kommunizieren, erklärt sie. »Eine Person, die emotional und zwischenmenschlich sensibel ist, wird impulsiv und wütend auf andere, wenn sie sich verletzt oder bedroht fühlt, und es besteht die Gefahr, dass sie missverstanden wird und ablehnende, vergeltende oder kontrollierende Reaktionen von anderen erfährt.« Diese Schwachstellen könnten erklären, warum Menschen mit dieser Störung immer wieder mit sozialen Widrigkeiten konfrontiert werden, sagt Choi-Kain. In einer Studie mit mehr als 2000 jugendlichen Mädchen ließ sich aus dem Schweregrad ihrer BPD-Symptome vorhersagen, wie hart das Erziehungsverhalten der Eltern im Folgejahr war.

Dehalb glaubt Choi-Kain, dass es mehr schaden als helfen könnte, die Diagnose der BPD durch die einer komplexen PTBS zu ersetzen. »Eine Person kann BPD entwickeln, weil sie ein sehr schwieriges Blatt auf die Hand bekommen hat, sowohl biologisch als auch seitens der Umwelt«, sagt sie. »Und die Menschen mit einem Trauma gesondert zu behandeln – das ist, als würde man sagen, dass diese Störung nur dann legitim ist, wenn man schwer traumatisiert wurde.«

Trauma durch Entwertung und Mangel an Fürsorge

Eines der größten Rätsel ist, warum negative Erfahrungen in der Kindheit bei manchen Menschen zu Störungen wie BPD, komplexer PTBS, Depression oder Drogenkonsum führen – bei anderen jedoch nicht. Auf der Suche nach Antworten führte Teichers Team bildgebende Studien an Personen durch, die trotz Misshandlung in ihrer Kindheit keine psychiatrische Diagnose bekamen. Überraschenderweise sah ihr Gehirn dem von Menschen mit einer Vielzahl von Diagnosen sehr ähnlich – allerdings mit Unterschieden in bestimmten Regionen, wie der Amygdala. Laut Teicher könnten diese Unterschiede erklären, warum manche Menschen nicht unter psychischen Nachwirkungen leiden.

Was anfällig macht, bleibt jedoch eine offene Frage. Wer später eine BPD entwickelt, ist möglicherweise in einem Umfeld aufgewachsen, das Linehan als »traumatisch entwertendes Umfeld« bezeichnet. Beispiele dafür sind ein Mangel an Mitgefühl und Fürsorge seitens der Eltern in Zeiten der Not, ständige Missbilligung durch Familienmitglieder oder Mobbing durch Gleichaltrige. Häufen sich solche Erfahrungen, kann das Folgen haben, wie ein Gefühl der Entfremdung und besonderer Empfindlichkeit gegenüber Ablehnung, sagt Bohus. »Die meisten unserer Patienten haben wirklich Mühe, positive Signale anzunehmen, und das alles auf Grund der Erfahrung einer wiederholten traumatischen Entwertung«, sagt er.

Bei Frauen, die in ihrer Kindheit schweren sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren, fanden Bohus und seine Kollegen Hinweise darauf, dass diejenigen, die darüber hinaus keine Entwertung erfuhren, erfüllende Partnerschaften aufbauen und ohne psychische Probleme leben konnten. Entscheidend ist laut Bohus, dass sie immer jemanden hatten, mit dem sie über ihre Erfahrungen sprechen konnten: »Natürlich ist es eine Katastrophe«, sagt er, »aber es ist nicht so katastrophal, wenn man es teilen kann.«

Ann sieht in der ständigen Abwertung durch ihre Eltern die Wurzel ihrer Probleme: »Ich kann mich selbst nicht wirklich lieben, weil meine Eltern mir gesagt haben, dass ich nicht liebenswert bin«, sagt sie. »Ich muss jeden Tag dagegen ankämpfen. Jeden Tag wache ich auf und sage mir, dass ich einen neuen Weg einschlagen will.« Chronische Entwertung allein kann auch als eine Art kleines Trauma betrachtet werden – und führt mitunter, ohne dass andere schmerzhafte oder belastende Ereignisse hinzukommen, zur Entwicklung einer BPD.

Jana (Name geändert) ist eine Patientin mit BPD am ZI. Sie sagt, der Mangel an emotionaler Bestätigung, den sie als Kind erfahren hat, habe wahrscheinlich zu ihrem Zustand geführt. »Ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Mutter mich geliebt hat oder ob sie sich nur verpflichtet fühlte, mich zu lieben. Von meinem Vater weiß ich, dass er mich liebte, aber er war nicht in der Lage, es zu zeigen«, erzählt sie. »Wenn deine Gefühle von deinen Eltern nicht bestätigt werden, dann lernst du nicht wirklich, wie Beziehungen funktionieren oder wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst.«

Die neue Therapie kombiniert zwei bewährte Verfahren

Die Wohnklinik für Patienten mit BPD und komplexer PTBS in Mannheim ist in einem der neuesten Gebäude des ZI untergebracht. Die Fassade besteht größtenteils aus Glas, das Innere ist sauber und hell. Stephanie Mall, eine junge Psychologin auf der Station, zeigt die Etage, in der die erwachsenen Patienten untergebracht sind. Die Türen, an denen jeder Patient seinen Namen aufgehängt hat, sind alle geschlossen, und es herrscht eine unerwartet ruhige Atmosphäre. »Es ist nicht immer so ruhig«, sagt Mall. Es ist Nachmittag, die meisten Patienten sind unterwegs oder machen ein Nickerchen. Viele sind mittags erschöpft von den Einzel- und Gruppentherapiesitzungen, die vormittags stattfinden, erklärt sie.

Mall berichtet von einer Patientin, die nach einem Suizidversuch in die Klinik kam. Sie war sehr krank, äußerst depressiv, sprach kaum und schnitt sich ständig Wunden in den Arm, die so tief waren, dass sie genäht werden mussten. Bei ihr wurde zunächst eine BPD diagnostiziert. »Wir entdeckten gemeinsam, dass sie an einer PTBS litt«, erzählt Mall. Die Frau hatte schwere sexuelle und nicht sexuelle Gewalt erlebt. Erst nachdem sie mit dialektisch-behavioraler Therapie und dazu traumaspezifisch behandelt wurde, zeigte die Patientin Anzeichen einer positiven Entwicklung. »Sie verletzt sich nicht mehr selbst«, sagt Mall. Sie sei auch nicht mehr suizidgefährdet. Zuvor sagten alle, sie sei manipulativ, sie sei streitlustig, sie lehne sich ständig auf – »niemand fragte, warum«.

Auf der ganzen Welt arbeitet eine Hand voll klinischer Forschungsgruppen daran, den Schwerpunkt Trauma in die Interventionen für BPD zu integrieren. Am ZI hat Bohus' Team eine neue Behandlungsmethode entwickelt, DBT-PTSD genannt, die die dialektisch-behaviorale Therapie mit einer traumafokussierten Therapie kombiniert. Dabei wird der Patient in einer sicheren Umgebung Reizen ausgesetzt, die traumatische Erinnerungen auslösen. Eines der Hauptziele ist es, den Menschen zu helfen, ihre vergangenen traumatischen Erfahrungen mit ihrem gegenwärtigen Zustand in Verbindung zu bringen – und die damit zusammenhängenden Hinweise zu identifizieren, die negative Gedanken und Verhaltensweisen auslösen. »Man muss diese Hinweise immer wieder reaktivieren und dem Gehirn beibringen, dass sie nicht mehr relevant sind«, erklärt Bohus. Die DBT allein ist gut darin, Menschen die Fähigkeit zu vermitteln, ihre Emotionen zu beschreiben und zu regulieren, um ihr Verhalten zu kontrollieren. Sie revidiert diese Hinweise jedoch nur selten.

Bohus und seine Kollegen haben kürzlich eine randomisierte, kontrollierte Studie in drei Ambulanzen in Deutschland durchgeführt, um die Wirksamkeit der Behandlung bei Frauen zu untersuchen, die an einer durch Missbrauch in der Kindheit ausgelösten PTBS leiden und die Kriterien für eine BPD erfüllen. Ihre 2020 veröffentlichte Studie zeigte, dass sich die Symptome der PTBS und der BPD signifikant besserten, und zwar stärker als nach einer etablierten traumafokussierten kognitiven Therapie.

Das Team passt nun diese Behandlung für Menschen mit BPD, aber ohne »großes T-Trauma« an, um speziell die traumatische Entwertung zu behandeln. Die Forschenden nennen diese neue Methode »structured exposure DBT« oder SE-DBT. Eine Pilotstudie an zwei deutschen Kliniken und einer Klinik in Kanada startet 2022. »Ich halte die Konzentration auf die Traumaverarbeitung in der Psychotherapie für BPD für revolutionär und wahrscheinlich überfällig«, sagt McMain, die die kanadische Studie leiten wird. »Die Hoffnung ist, dass sich die Genesung beschleunigt.«

Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in der Wohnklinik des ZI für BPD und komplexe PTBS setzt Ann ihre Therapie nun ambulant fort. Sie verarbeitet immer noch ihre vergangenen Traumata, doch ihre Fähigkeit, ihre Gefühle zu kontrollieren, hat sich deutlich verbessert.

Viele Menschen mit der Diagnose BPD und komplexer PTBS haben Schwierigkeiten, überhaupt eine Behandlung – die oft Monate, wenn nicht Jahre dauert – zu bekommen, zum Beispiel, wenn sie für ihre Therapie selbst zahlen müssen, wie in einigen Ländern üblich. Für Peggy Wang, eine US-Amerikanerin, bei der sowohl eine BPD als auch eine komplexe PTBS diagnostiziert wurde, besteht deshalb die größte Frage nicht darin, welche der beiden Diagnosen besser passt. Sie kämpft mit vielen Problemen, die sie auf den emotionalen und körperlichen Missbrauch durch ihre Eltern zurückführt, wie Drogenkonsum, einer unsicheren beruflichen Situation und dem Aufbau von gesunden Beziehungen. Wang erzählt, dass sie in New York und Kalifornien zehn Jahre lang von Therapeut zu Therapeut ging. Als sie den richtigen gefunden hatte, konnte sie nicht mehr als ein paar Sitzungen bezahlen. »Die Etikettierung ist nicht das Problem«, sagt Wang, »es geht darum, eine Lösung für all das zu finden.«