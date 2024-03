Botanik: Geisterhafte Pflanze überrascht japanische Forscher

Die japanischen Inseln sind Heimat einer reichhaltigen Flora. Und doch ist es kleine botanische Sensation, dass Biologen erstmals wieder eine neue Pflanzengattung für die Insel beschreiben können: Relictithismia kimotsukiensis konnte sich bis 2022 den Nachforschungen entziehen. Dann entdeckte der Amateurbotaniker Yasunori Nakamura die winzige Pflanze in den Kimotsuki-Bergen der Insel Kyushu, " target="_blank">die er zusammen mit einem Team um Kenji Suetsugu von der Universität Kobe im »Journal of Plant Research« beschreibt.

Dass die Pflanze so lange der Forschung entgehen konnte, hängt mit ihrer speziellen Lebensweise zusammen: Sie wächst überwiegend unterirdisch und schiebt nur einmal pro Jahr für wenige Tage eine – in diesem Fall auch noch sehr unscheinbare – Blüte an die Oberfläche, die auch noch meist von abgefallenem Laub überdeckt wird. Relictithismia kimotsukiensis gehört zu einer Pflanzenfamilie, die auf Deutsch Feen-Laternen genannt werden, weil sie sie so klein und im Verborgenen blühen.

Wie ihre Verwandten produziert die neu beschriebene Art kein Chlorophyll und betreibt daher auch keine Fotosynthese. Stattdessen zapft sie unterirdisch das Mycel von Pilzen an und ernährt sich davon. Nur zur Fortpflanzung schiebt sie winzig kleine Blüten aus dem Boden.