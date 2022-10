Brain Fog: Das missverstandene Long-Covid-Symptom

Bewusstseinstrübung »tauchte in der Liste der möglichen Covid-Symptome zu Beginn der Pandemie gar nicht auf«, schreibt Ed Young. »Allerdings berichten 20 bis 30 Prozent der der Patienten in den drei ersten Monaten nach ihrer Infektion von diesem Phänomen … Und es kann auch junge Menschen in ihren mental gesehen besten Jahren treffen.«

Der Zustand hat im Englischen einen Namen, der eher vage klingt: »brain fog«, Gehirnnebel. Er ist allerdings nicht einfach nur ein Überbegriff für verschiedene mentale Probleme. Die Neurologin Joanna Hellmuth erklärte Ed, dass es sich bei Bewusstseinstrübung fast immer um eine Störung der »exekutiven Funktionen« handelt – jener Art geistiger Fähigkeiten, zu der Konzentration, das Behalten von Informationen und das Ausblenden von Ablenkungen gehören. »Diese Fähigkeiten sind so grundlegend, dass ein großer Teil des mentalen Gebäudes einer Person zerfällt, wenn sie verloren gehen«, berichtet Ed.

Als Ed mit Patienten sprach, die unter Bewusstseinstrübung litten, bekam er Geschichten über Gehirne zu hören, die bei Aufgaben, die einst einfach waren, plötzlich ins Stottern kamen oder ihren Dienst versagten. Eine Patientin schrieb gerade eine SMS, als sie plötzlich feststellte, dass sie die letzte Nachricht eines Freundes nicht verstand; wieder eine andere sagte, sie sei nicht in der Lage, die Spülmaschine einzuräumen, weil, wie Ed schreibt, »es zu kompliziert war, einen Gegenstand zu identifizieren, sich zu merken, wo er hingehört, und ihn dann hineinzustellen«.

Eds Artikel untersucht, wie die Medizin bei der Behandlung von Bewusstseinstrübung versagt – und was wir über Möglichkeiten der Linderung bisher wissen. Es lohnt sich, seine Geschichte in voller Länge zu lesen. (Vielen Menschen mit Bewusstseinstrübung fällt es schwer, lange Artikel zu lesen, weswegen Ed eine Audioversion aufgenommen hat, die in seinen Artikel eingebettet ist.)

Ed erzählte mir, was er seit der Veröffentlichung des Artikels gelernt hat. Dieses Interview ist eine Kurzfassung eines Telefongesprächs und einer anschließenden E-Mail.

Isabel Fattal: Erzählen Sie mir ein wenig über die Reaktionen, die Sie auf Ihren Artikel erhalten haben.