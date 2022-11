Kosmische Neutrinos: Bricht in der Neutrinoastronomie eine neue Ära an?

Wer »Messier 77« googelt, sieht ein möglicherweise vertrautes Bild einer hellen, staubigen Spiralgalaxie. Sie befindet sich etwa 47 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Walfisch. Das Weltraumteleskop Hubble hat sie zuletzt im Jahr 2013 abgelichtet. Unter all dem Staub verbirgt sich ein supermassereiches Schwarzes Loch, das eine intensive Strahlung erzeugt. Jetzt berichtet die internationale IceCube-Kollaboration in »Science«, dass sie Hinweise darauf gefunden hat, dass die Galaxie auch eine Quelle für hochenergetische kosmische Neutrinos ist. Die Entdeckung könnte den Weg dafür ebnen, kosmische Neutrinos für astrophysikalische Messungen zu nutzen. Mit deren Hilfe könnte sich der Ursprung der kosmischen Strahlung (die hochenergetischen Teilchen, die uns tagtäglich aus den Tiefen der Milchstraße und anderer Galaxien erreichen) ergründen sowie das Rätsel der dunklen Materie lösen lassen.

© NASA, ESA & A. van der Hoeven / Hubble image of Messier 77 / CC BY 4.0 CC BY (Ausschnitt) Messier 77 | Die Spiralgalaxie befindet sich etwa 47 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Walfisch.

»Diese Beobachtung markiert den Beginn einer echten Neutrinoastronomie«, sagte Janet Conrad, IceCube-Mitglied und Professorin am Massachusetts Institute of Technology, gegenüber dem »Physics Magazine«. »Wir haben so lange dafür gearbeitet und gekämpft, potenzielle kosmische Neutrinoquellen mit sehr hoher Aussagekraft zu sehen, und jetzt ist es endlich so weit«, sagte sie. »Wir haben eine Barriere durchbrochen.«

Die einst Geisterteilchen getauften Neutrinos entstehen auf sehr unterschiedliche Weise: Manche gibt es seit dem Urknall, andere bilden sich dann, wenn kosmische Strahlung auf die Erdatmosphäre prallt. Auch die Sonne ist eine Quelle für Neutrinos. Aus den Kernreaktionen in ihrem Inneren stammen die meisten dieser Teilchen, die die Erde treffen. Sie fliegen nahezu ungehindert durch das Universum und selbst durch die Erde hindurch. Mehrere Billiarden davon durchströmen uns in jeder Sekunde. Die so genannten kosmischen Neutrinos gehören zu den energiereichsten und am häufigsten vorkommenden Teilchen im All. Ihre Herkunft gibt den Forschern viele Rätsel auf. Dass sie so wenig mit Materie wechselwirken, ist problematisch, wenn es darum geht, sie nachzuweisen, aber von Vorteil, wenn man den Weg zurückverfolgen möchte, den ein kosmisches Neutrino von seiner Quelle hin zur Erde genommen hat.