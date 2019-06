Klimastreiks: »Protest wird erlernt«

Warum für eine Zukunft lernen, die nicht lebenswert ist? Weltweit schließen sich junge Menschen den Schulstreiks an und fordern eine nachhaltigere Klimapolitik. An Aufgeben ist für sie nicht zu denken: Allein am 24. Mai, dem Protesttag vor der Europawahl, sollen laut Veranstaltern 320 000 Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen sein. Doch ein radikaler Wandel in der Klimapolitik steht bislang nicht auf dem Plan. Was bedeutet das für die Bewegung? Der Soziologe und Protestforscher Simon Teune von der Technischen Universität Berlin ist den Demonstrationen auf der Spur.

Herr Doktor Teune, was macht die »Fridays for Future«-Bewegung so interessant für Sie?

Ein Großteil der Mobilisierung läuft direkt auf dem Schulhof. Das Alter wird zum Teilnahmegrund, zum Teil der kollektiven Identität, nach dem Motto: Wir jungen Leute gehen jetzt auf die Straße, weil die Erwachsenen es nicht hinbekommen haben. Mich beeindruckt, mit wie viel Kreativität sie ihren Protest zum Ausdruck bringen. Es gibt nicht die eine Parole, die alle nachrufen. Allein zum Thema Plastikmüll habe ich dutzende Schilder entdeckt. Das ist nichts, was eine Organisation vorgibt.

Fridays for Future | Demonstrierende Schüler und Erwachsene mit Plakaten in München, 2019

Die Befragung zeigt: Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen aus der Mittelschicht, haben Eltern mit akademischem Hintergrund und sind eher links eingestellt. Warum ist gerade diese Gruppe so stark vertreten?