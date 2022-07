Kanada: Das Schlachthaus der Blackfoot

Wie gefährlich die Büffeljagd war

Während Writing-on-Stone ein geistig-kulturelles Zentrum der Blackfoot war, lassen die Felsklippen von Head-Smashed-In Buffalo Jump in den Alltag einer Zeit blicken, als es weder Pferde noch Gewehre in den Prärien gab. Damals war die Büffeljagd erheblich mühsamer und riskanter. Schließlich hat ein Bisonbulle eine Schulterhöhe von 1,75 Metern – das Tier begegnet einem Menschen damit auf Augenhöhe. Zudem messen ausgewachsene Bisons im Durchschnitt drei Meter in der Länge und haben mit bis zu 800 Kilogramm ein höchst gefährliches Kampfgewicht. Etwa halb so schwer, sind auch die Kühe dem Menschen deutlich überlegen. Zwar werden die Kälber mit rund 18 Kilogramm als Leichtgewichte geboren, bleiben aber ein ganzes Jahr lang in der Nähe ihrer Mutter und werden von ihr gut beschützt. Und da selbst einjährige Bisons mit 200 bis 300 Kilogramm alles andere als eine leichte Beute sind, war die Büffeljagd eine echte Herausforderung, bevor die Blackfoot seit zirka 1750 Pferde und Gewehre nutzten.

Obwohl die Bisons schwer zu erlegen waren, stellten sie für die Menschen eine besonders attraktive Beute dar: Fleisch und Fett lieferten Nahrung, aus Häuten und Fellen ließen sich Kleidung und Zelte fertigen, aus den Knochen wurden Werkzeuge hergestellt und die Hörner zu Trinkgefäßen umfunktioniert oder Löffel daraus geschnitzt.

Als Bison und Wolf getarnt auf der Jagd

Die Bisonjagd war allein schon deshalb ein schwieriges Unterfangen, weil die Tiere in Gruppen auf den Prärien im heutigen Alberta und im Norden des US-Bundesstaats Montana weideten. Auf diesen Ebenen wachsen kaum Bäume, daher fanden die Jäger keine geeignete Deckung, um sich an die Tiere anzuschleichen. Die besten Chancen ergaben sich lediglich in der Mittagszeit. Dann ruhten die Bisons im Gras und waren mit Wiederkäuen beschäftigt. Da die Büffel nicht sonderlich gut sehen können, näherten sich die Jäger langsam auf Händen und Knien gegen die Windrichtung.

Wie die Jagd verlief, hat der Archäologe Jack W. Brink vom Royal Alberta Museum rekonstruiert. So versuchten oft zwei Jäger gemeinsam ihr Glück. Der eine tarnte sich mit dem Fell eines Bisonkalbs, der andere trug ein Wolfsfell samt Schädel. Entdeckten die Büffel den vermeintlichen Räuber, waren sie erst einmal kaum beunruhigt, weil ein Wolf gegen einen ausgewachsenen Bison relativ chancenlos war. Die Situation änderte sich schlagartig, wenn der Jäger im Bisonfell wie ein Kalb zu blöken begann. Schien dann der vermeintliche Wolf das kleine Bison auch noch anzugreifen, waren die Kühe alarmiert, rannten herbei und kamen somit in die Reichweite der Jäger. Mit dieser durchaus riskanten Methode versuchten diese dann die Tiere zu erlegen.

Mit der Pirschjagd sicherte sich eine Blackfoot-Familie den Lebensunterhalt für mehrere Tage. Um aber Vorräte für die langen Wintermonate anzulegen, warf diese Strategie nicht genug Beute ab. Möglicherweise deshalb kamen Jäger und Sammler schon vor 10 000 Jahren im heutigen Texas auf die Idee, Bisons über eine Felsklippe zu treiben, um so auf einen Schlag zahlreiche Tiere zu erbeuten.

Der älteste bekannte Beleg für eine solche Massenjagd lag in der zehn Meter dicken Schicht von Head-Smashed-In Buffalo Jump. 14C-Datierungen an den am tiefsten gelegenen Bisonknochen lieferten ein Alter von 5800 Jahren. In dieser Zeit scheinen die Jäger und Sammler bereits Bisonherden über die Klippen gejagt zu haben. Menschen hatten die Gegend aber schon länger besucht. Ganz in der Nähe entspringt in einem kleinen Tal ein Bach, wo sich zwei steinerne Speerspitzen fanden. Sie beweisen, dass Menschen dort bereits vor rund 9000 Jahren umherstreiften. Ob diese damals nur durch die Region hindurchzogen, in der Schlucht ihr Winterlager aufschlugen oder womöglich bereits der Klippenjagd nachgingen, ist bislang unbekannt.