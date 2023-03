Candida auris: Gefährliche Pilzinfektionen breiten sich in den USA aus

Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC hat sich der Pilz Candida auris in den USA »in alarmierender Weise« ausgebreitet. Fast doppelt so viele Fälle von Infektionen mit dem gefährlichen Hefepilz wurden in den USA im Vergleich des Jahres 2020 mit 2021 registriert, wie die CDC am 20. März mitteilte. Die Anzahl stieg von 330 Fällen in 2018 um 44 Prozent auf 476 im Jahr 2019, im folgenden Jahr um 59 Prozent auf 756 und um weitere 95 Prozent auf 1471 Infektionen im Jahr 2021. Besorgnis erregend sei auch die Zahl der Fälle, in denen die Infektion nicht auf den antimykotischen Wirkstoff Echinocandine ansprach. Hier kam es zu einer Verdreifachung an Resistenzen. Echinocandine wird am häufigsten zur Behandlung von C. auris empfohlen. Während 2019 bis 2021 haben 17 Bundesstaaten ihren ersten C.-auris-Fall überhaupt identifiziert. Der Bericht enthielt keine Daten aus dem Jahr 2022, auf der Website der CDC werden derzeit 2377 bestätigte Fälle von C. auris bis Ende 2022 angezeigt.

»Der schnelle Anstieg und die geografische Ausbreitung der Fälle sind Besorgnis erregend und zeigen, dass eine kontinuierliche Überwachung notwendig ist«, sagt Meghan Lyman, Epidemiologin der CDC. Zudem müssten die Laborkapazitäten erweitert werden und Diagnosetests schneller erfolgen sowie bewährte Infektionspräventions- und Kontrollmaßnahmen eingehalten werden.

Das CDC hat C. auris als »urgent antimicrobial resistance (AR) threat« eingestuft, da der Pilz oft gegen mehrere Antipilzmittel resistent ist, sich leicht in Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen ausbreitet und schwere Infektionen mit vergleichsweise hohen Todesraten verursachen kann. Insbesondere für Personen mit geschwächtem Immunsystem oder anderen zu Grunde liegenden Gesundheitsproblemen kann eine Infektion lebensbedrohlich sein.