Künstliche Intelligenz: KI bringt mathematische Forschung voran

Exklusive Übersetzung aus

Das Kartenspiel »Set« inspiriert Mathematikerinnen und Mathematiker schon lange und hat bereits zu interessanten Fragestellungen geführt. Nun hat ein Sprachmodell (Englisch: Large Language Model, kurz: LLM) Fachleuten dabei geholfen, der Lösung eines solchen Set-Problem näher zu kommen.

Das KI-System mit dem Namen »FunSearch« erzielte Fortschritte bei der Lösung eines Problems aus dem mathematischen Bereich der Kombinatorik, der sich um die möglichen Anordnungen von Mengen mit endlich vielen Objekten beschäftigt. Die Entwickler des KI-Programms sagen, dass sich ihre Methode auf eine Vielzahl von Fragen aus der Mathematik und Informatik anwenden ließe. Sie haben ihre Arbeit am 14. Dezember 2023 in der Fachzeitschrift »Nature« veröffentlicht.

»Es ist das erste Mal, dass jemand gezeigt hat, dass ein LLM-basiertes System über das hinausgehen kann, was Mathematiker und Informatiker bereits wussten«, sagt der Informatiker Pushmeet Kohli, der das »AI for Science-Team« bei Google DeepMind in London leitet. »Es ist nicht nur neu, sondern auch effektiver als alles andere, was heute existiert.« Das Ergebnis stehe im Gegensatz zu früheren Experimenten, bei denen Fachleute große Sprachmodelle verwendet haben, um mathematische Probleme mit bereits bekannten Lösungen anzugehen, so Kohli.