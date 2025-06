Casanovas bester Buddy: Das wilde Leben des Antonio Croce

In seiner Heimatstadt Venedig, aus der er zu Lebzeiten zweimal vertrieben worden war, nimmt sich heute die Università Ca' Foscari Casanovas und seines Werks an. Das dortige Institut für Vergleichende Sprach- und Kulturwissenschaften ist das Zentrum einer internationalen Gemeinde von Casanova-Spezialisten. Es werden Forschungsergebnisse ausgetauscht, aufbereitet und jährlich im Fachjournal »Casanoviana« veröffentlicht.

Seit 2010 betreibt auch Sabine Herrmann ihre Casanova-Studien in Kooperation mit der Universität Venedig. Die studierte Ägyptologin kam im Zuge ihrer Forschungen zur Medizingeschichte auf den Abenteurer, einen, wie sie sagt, »an den medizinischen Entwicklungen seiner Zeit stets interessierten, aber auch überaus kritischen Patienten und Beobachter«. Mittlerweile gehört Herrmann zu den weltweit führenden Expertinnen für Leben und Werk des Venezianers. Aktuell ist sie als Kuratorin mit der Gestaltung eines neuen Museums in der Lagunenstadt befasst, das Ende 2025 eröffnet werden und auf drei Stockwerken von Casanova und seinem Zeitalter berichten soll. Auf Antonio Croce wurde sie bei der Lektüre der Memoiren aufmerksam. »Er ist ein rätselhafter Mann, der offenbar ein ähnliches Leben wie Casanova führte, den wir aber hauptsächlich aus den Memoiren kennen«, so die Historikerin. »Ohne sie würde sich vermutlich niemand für Croce interessieren.«

Zwei Männer, deren Wege sich häufig kreuzten

Dreimal tritt Antonio Croce in den Memoiren auf. Es sind die längsten zusammenhängenden Berichte aus seinem Leben, und sie erstrecken sich jeweils über einige Tage oder Wochen. Angesichts der rund vier Jahrzehnte, die das Werk abdeckt, ist das eine recht überschaubare Zeitspanne. Die beiden Männer dürften einander auf ihren ständigen Streifzügen in Europa jedoch weitaus öfter über den Weg gelaufen sein. »Es hat den Anschein, als ob Casanova verschiedene Begegnungen mit Croce zusammengefasst hat«, erläutert Herrmann. »Er tat das auch an anderen Stellen der Memoiren, um den Erzählfluss zu beschleunigen.«

Zu Beginn der ersten Croce-Episode bemerkt Casanova, sie hätten einander zum beschriebenen Zeitpunkt im Jahr 1753 bereits gekannt. Briefe und andere Quellen belegen, dass die beiden Männer noch in den 1790er Jahren in regem Kontakt standen und einander möglichst oft besuchten. Croce verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Dresden, Casanova auf Schloss Dux in Böhmen – die rund 80 Kilometer Luftlinie zwischen den Orten stellten für die weit gereisten Kosmopoliten auch im Alter keine unüberwindbare Distanz dar. Der Diplomat und Schriftsteller Charles de Ligne (1735–1814), ein Altersfreund Casanovas, hielt seinen Eindruck von einem Wiedersehen der beiden in die Jahre gekommenen Draufgänger in Dux im »Fragment sur Casanova« fest: »Ihr Umgang miteinander, wie sie einander ihre Erlebnisse seit der Trennung berichteten, war für mich die lustigste Sache.« Auch drei Briefe Croces an Casanova, die sich in dessen Nachlass fanden, bestätigen die Verbundenheit der beiden – etwa einer vom 3. August 1795, in dem der Mailänder in der »süßen Erinnerung an unsere alte Bekanntschaft, diese einzigartige und seit 50 Jahren andauernde Freundschaft«, schwelgt.

Croces Auftritte in den Memoiren vermitteln eine recht gute Vorstellung von seinem Wesen und seiner Lebensart. Meist betritt er die Szene mit viel Getöse, gibt überall den großen Herrn, reist in einer eigenen Kutsche an, mit einer schönen jungen Frau an seiner Seite, im Gefolge ein Diener, ein Kammermädchen, auch mal ein Sekretär. Er erregt Aufsehen, ist stets gut gelaunt, spricht laut und mit großen Gesten. Meist findet man ihn beim Kartenspiel, mal hält er die Bank – und gewinnt –, mal spielt er gegen sie – und verliert. Meist zieht »Don Antonio« jedoch allein weiter, bei Nacht und Nebel, ohne Geld, Kutsche, Personal und Frau.

Nicht so bei der ersten Begegnung, von der Casanova erzählt. Sie fand im Sommer 1753 in Padua statt. Der Venezianer hatte wieder einmal all sein Geld am Kartentisch gelassen, als ihm Croce, »der große Spieler und abgefeimte Verbesserer widrigen Glücks«, vorschlug, mit ihm beim Spiel halbe-halbe zu machen. Casanova ging auf den Vorschlag ein, und gemeinsam nahmen die beiden Männer »sieben oder acht reichen Ausländern« an vier aufeinander folgenden Tagen beim Kartenspiel einige tausend Zechinen ab, eine schöne Summe an venezianischen Goldmünzen. Am nächsten Tag jedoch musste Croce die Stadt auf behördliche Anweisung verlassen und zog weiter nach Venedig, »in einer schönen Berline (Reisewagen) mit seiner Frau, einer Kammerjungfrau und zwei Lakaien in großer Livree (Bekleidung der Dienerschaft)«, wie Casanova erzählt, der Padua vorsichtshalber unaufgefordert ebenfalls verlassen hatte, aber unbehelligt zurückkehren konnte.

Auch in Venedig verhielt sich Croce laut dem Bericht seines Freundes alles andere als unauffällig. »Er machte ein großes Haus und hielt die Bank beim Faro (einem Glücksspiel), an der die Dummköpfe ihre Börsen leerten.« Schließlich habe man den Abenteurer auch aus der Lagunenstadt gewiesen, allerdings nicht wegen der Falschspielerei, sondern wegen einer gleichgeschlechtlichen Affäre mit dem venezianischen Patrizier Antonio Gritti. Zur Abreise gezwungen, ließ Croce seine angebliche Frau schwanger in Venedig sitzen, wo sie eine Tochter gebar, deren Taufpate Giacomo Casanova wurde. So berichtete es dieser – und so bestätigte es der österreichische Kulturhistoriker Gustav Gugitz (1874–1964) in seinem Werk »Giacomo Casanova und sein Lebensroman«, einem Klassiker der Casanova-Forschung. Ausgerechnet der gegenüber Casanova besonders kritische Gugitz beglaubigte die Erzählung des Venezianers und nannte sogar Datum und Ort der Taufe, die er Dokumenten in venezianischen Archiven entnommen hatte.

War Croce wirklich in Padua gewesen?

Wie die beiden Historiker Herrmann und Feroci Anfang Juni 2025 auf der Fachtagung »Casanova in Time 1725–2025« in Venedig berichteten, suchten sie vergeblich nach den betreffenden Quellen. Für ihre Forschungen durchforsteten sie nicht nur das Staatsarchiv von Venedig, sondern auch die Archive von Modena, Padua und Dresden. Keines der von Gugitz genannten Dokumente tauchte auf. »Es gibt keine Belege für die Anwesenheit Antonio Croces in Padua im Jahr 1753, auch nicht für seine Ausweisung von dort.« Für den daran anschließenden Aufenthalt in Venedig und die neuerliche Vertreibung fanden die Forscher ebenfalls keinen Nachweis.

© Archiv / dpa / picture alliance (Ausschnitt) Memoiren | Bis an sein Lebensende feilte Casanova an seinen Lebenserinnerungen. Doch erst ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod wurden sie herausgegeben. Das Original befindet sich heute in der Pariser Nationalbibliothek.

Zwar existiere ein venezianischer Ausweisungsbescheid aus dem fraglichen Zeitraum, dieser galt jedoch einem Gaetano Croce, der als Vertreter eines Mailänder Handelshauses auftrat. »Natürlich könnte das Antonios zweiter Vorname sein oder ein Name, den er sich gegeben hatte, wie er es häufig tat«, sagt Herrmann. »Es kann sich aber ebenso gut um einen Gaetano Croce handeln, der nichts mit unserem Mann zu tun hat.« Die Forschenden fanden in den Archiven auch keine Hinweise auf die erwähnte Taufe oder die homosexuelle Affäre Croces. Zudem lägen die in Frage kommenden Jahrgänge der Taufbücher vollständig vor, so die Wissenschaftlerin. Sie enthielten jedoch keinen Eintrag für das angebliche Kind Croces.

Abgesehen von den dramaturgischen Straffungen seien die Memoiren weitgehend zuverlässig, Casanovas Angaben »zu 90 oder 95 Prozent korrekt«, so Herrmann. Was aber aus den Belegen wurde, auf die sich Gugitz bezog, ist unklar. Es sei sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet der Casanova-Biograf, der den Lebensbericht des Venezianers für wenig wahrheitsgetreu hielt, die Quellen schlicht erfunden hatte. Warum hätte er mit unlauteren Mitteln die Erzählung eines Mannes bestätigen sollen, dessen Glaubwürdigkeit er selbst grundsätzlich in Zweifel zog? Früher sei es üblich gewesen, dass Gelehrte auch mal ein Dokument aus dem Staatsarchiv mit nach Hause nahmen, erklärt Herrmann. Es sei daher denkbar, dass Gugitz' Quellen auf diesem Wege verloren gingen. »Möglicherweise aber hat er auf fehlerhafte Notizen eines anderen Forschers zurückgegriffen, oder sie waren zwar korrekt, aber er hat sie falsch abgeschrieben«, vermutet die Forscherin.

Casanova half seinem Freund aus der Patsche

Die anderen Episoden, die Casanova aus Croces Leben erzählte, ähneln einander auf frappierende Weise – und man wäre versucht, sie für erfunden zu halten, wäre nicht eine davon tatsächlich bestätigt. In beiden Fällen sah sich der Mailänder nach dem Verlust seiner gesamten Barschaft zur Abreise gezwungen, und jedes Mal ließ er eine junge Frau zurück, die er zuvor verführt und aus ihrem Elternhaus entführt hatte. Beide Male legte er deren weiteres Schicksal in die Hände Casanovas.

Dieser brachte die erste, deren Namen nicht überliefert ist, von Mailand nach Marseille und damit zurück in den Schoß der Familie. Die zweite, eine Charlotte Lamotte aus Brüssel, die Croce hochschwanger im belgischen Kurort Spa hatte sitzen lassen, nahm Casanova mit sich nach Paris, wo sie einen Sohn gebar – und im Kindbett starb. Das Kind findet sich in den Taufbüchern der Pfarrei Saint-Laurent in Paris. Es erhielt am 18. Oktober 1767 den Namen Charles Jacques, folgte aber wenige Tage später seiner Mutter in den Tod.

Herrmann und Feroci stießen nun in den venezianischen Archiven auf eine weitere Frau, mit der Croce möglicherweise sogar über einen längeren Zeitraum zusammenblieb und auch Kinder hatte. »Am 1. Juni 1766 heiratete ein Antonio Croce in der Kirche Santa Maria Maddalena in Venedig eine Francesca Bassanello«, so Herrmann. Außerdem fanden die Forschenden in den Taufregistern einer weiteren venezianischen Pfarrei Hinweise auf sechs Kinder dieses Paares, die zwischen 1776 und 1785 zur Welt kamen. »Wenn es sich bei dem Antonio Croce aus den Taufregistern tatsächlich um Casanovas Freund handelt, dann hätte er sich 1766 für einige Jahre in Venedig niedergelassen und in dieser Zeit ein halbwegs geregeltes Leben geführt.«