Seit März 2015 umrundet die US-Raumsonde Dawn den Zwergplaneten Ceres auf wechselnden Umlaufbahnen und hat seitdem eine Vielzahl von Bildern und Messdaten zur Erde gefunkt. Nun fanden zwei Forscherteams am italienischen Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali in Rom in den Daten von Dawn Belege dafür, dass der kugelförmige Riesenasteroid zwischen Jupiter und Mars auch heute noch geologisch aktiv ist und es dadurch zu sichtbaren Veränderungen auf der Oberfläche kommt. Somit ist Ceres weit davon entfernt, eine inaktive und staubtrockene Kraterwüste wie unser Mond zu sein, auch wenn sich die beiden Himmelskörper auf den ersten Blick ähneln. Offenbar handelt es sich um eine dynamische Welt, auf der es sogar eine Art Wasserkreislauf gibt.

Die Planetenforscher um Andrea Raponi haben den rund 20 Kilometer großen Einschlagkrater Juling auf der Südhalbkugel des Zwergplaneten untersucht, der einen mittleren Durchmesser von rund 950 Kilometern aufweist. Sie verwendeten dazu Messwerte des abbildenden Spektrometers VIR im Infraroten und Aufnahmen der beiden Kameras an Bord von Dawn, die im Abstand von sechs Monaten aufgezeichnet wurden. In den steilen Kraterwällen von Juling fanden sie mit VIR klare Hinweise auf Wassereis in den Gesteinen. Und nicht nur das, innerhalb des halben Jahres wuchs die eishaltige Fläche von ursprünglich 3,6 Quadratkilometern auf 5,5 Quadratkilometer an – ein Zuwachs um rund zwei Drittel. Damit wurde erstmals eine Veränderung auf Ceres direkt beobachtet.