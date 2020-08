Sonnensystem: Ceres' verborgener Ozean

Tatsächlich könnte Dawn noch weitere Indizien für dieses Szenario entdeckt haben: So scheinen manche Ablagerungen im Occator-Krater erst vor wenigen Millionen Jahren entstanden zu sein, also deutlich nach der Entstehung des Kraters vor rund 20 Millionen Jahren, wie eine Gruppe um Andreas Nathues vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in »Nature Astronomy« berichtet.

Noch eine weitere Messung liefert Hinweise auf das feuchte Nass weit unter der Oberfläche: Präzise Daten des Schwerefeldes sprächen für eine eher poröse untere Kruste mit vielen Rissen, durch die die Sole an die Oberfläche gelangen könnte, berichten Ryan Park und Kollegen vom Jet Propulsion Laboratory in »Nature Astronomy«.

Zähflüssige Sole, durchsetzt mit Steinchen

Die Schwerefeldmessungen legen jedoch auch nahe, dass sich Ceres' Wasserreservoir deutlich von den mutmaßlichen Ozeanen auf Europa oder Enceladus unterscheiden müsste: So scheint die Brühe auf dem Zwergplaneten erheblich dichter zu sein als gewöhnliches Wasser. Das liegt zum einen am hohen Salzgehalt, aber eventuell auch an Steinchen, die sich im Lauf der Zeit in die Brühe gemischt haben könnten. Wenn überhaupt handele es sich also nur um die Überreste eines planetenumspannenden Meeres, das mittlerweile fast vollständig erstarrt ist, schreiben die Forscher.

Was jedoch nicht heißt, dass sich gar nichts mehr regt: Womöglich gelangt im Occator-Krater noch heute hin und wieder salzhaltiges Wasser an die Oberfläche und verdampft dort. Darauf deutet unter anderem ein dünner Dunst hin, den die Dawn-Sonde bereits zu Beginn der Mission in der Nähe der hellen Flecken aufgespürt hat. Und nun hat eines ihrer Instrumente auch noch hydriertes Natriumchlorid auf der Oberfläche beobachtet, das binnen Wochen verdampft und daher sehr frisch sein muss, wie ein Team um Maria Cristina de Sanctis vom italienischen Istituto Nazionale di Astrofisica in »Nature Astronomy« berichtet.

»Wir gehen davon aus, dass Ceres noch immer gelegentlich kryovulkanisch aktiv ist«, sagt Andreas Nathues laut einer Pressemitteilung des MPI für Sonnensystemforschung. Unklar ist derweil, ob Ceres' mutmaßlicher Ozean ein Lebensraum für einfache Lebewesen sein könnte. Dazu bräuchte es unter anderem stetigen Input von außen, etwa durch regelmäßige Asteroideneinschläge, die dem verschlossenen Meer Bewegung und chemischen Austausch bringen, schreibt Julie Castillo-Rogez in einem Kommentar in der Zeitschrift »Nature«.

Ernst Hauber sieht hier eine Chance, wie Ceres bei der Erforschung von Eismonden wie Enceladus helfen könnte: Langfristig wollen Wissenschaftler durch eine der Wasserdampffontänen fliegen, die der Saturnmond regelmäßig ins All pustet. Dabei sei es hilfreich, die Spuren zu kennen, die Asteroideneinschläge beim Kontakt mit einem abgeschlossenen Wasserreservoir hinterlassen. Und da just das auf Ceres passiert sein könnte, seien die dort gewonnenen Erkenntnisse womöglich auch für andere Orte im Sonnensystem relevant.