Informationsvernichtung: Konkurrenz für kosmische Quantenmixer

Unter bestimmten Umständen wird die vergleichsweise überschaubare Landschaft der Zustände und ihrer Wahrscheinlichkeiten schlagartig zu einem unüberschaubaren Universum von Möglichkeiten. Das passiert, wenn ein chemisches System kalt und langsam genug ist, so dass es »tunneln« kann. Das bedeutet: Es wechselt zwischen zwei Zuständen, auch wenn es eigentlich nicht genug Energie für diesen Übergang besitzt. In der Quantenmechanik können auch solche »unmöglichen« Übergänge mit einer geringen Wahrscheinlichkeit ablaufen. Passiert das, wird die Quanteninformationen über den Ausgangszustand, ganz ähnlich wie im Schwarzen Loch, mit der theoretisch höchstmöglichen Geschwindigkeit über das gesamte System verschmiert.

Das passiert aber nicht immer – anders als bei Schwarzen Löchern hängt der Vorgang stark von den Umständen ab. Wenn eine Reaktion in einem großen und komplexen System stattfindet, zum Beispiel in Wasser, dann dämpft das Umfeld den Effekt. Man ist in der Chemie daher dem Informationsverlust keineswegs hilflos ausgeliefert. Wie weit die Information im Verlauf einer chemischen Reaktion bewahrt wird, lässt sich prinzipiell steuern – und damit auch, wie gut sich chemische Prozesse kontrollieren lassen und wie effektiv man die gewünschten Produkte erhält. Auch das ist ein Unterschied zum Schwarzen Loch: Wenn man in eines hineinfällt, führt das immer zum gleichen Ergebnis – ob erwünscht oder nicht.