Demografie: »China vergreist so schnell, wie es noch kein Land erlebt hat«

Ein Grund sind die hohen Lebenshaltungskosten, insbesondere in den Metropolen. Vor allem die hohen Ausgaben für Bildung und Kindererziehung belasten viele junge Eltern stark. In allen ostasiatischen Ländern hat Bildung und Karriere heutzutage einen hohen Stellenwert. In China ist das aber besonders extrem. Alle wollen nur das Beste für ihr Kind. Doch das kostet. Deswegen entscheiden sich die meisten nur für ein Kind.

Vielleicht dauert es einfach etwas, bis ein Umdenken stattfindet und die Menschen wieder über mehr Kinder nachdenken.

Ich bin da skeptisch. Die Ein-Kind-Politik hat den Blick der Chinesen auf Nachwuchs so fundamental verändert, dass die Idee, mehrere Kinder zu kriegen, vielen fremd ist. Zwei Generationen lang wurde ihnen vom Kindergarten an eingetrichtert, dass die Ein-Kind-Familie das Ideal darstellt. Die Menschen kennen nichts anderes als Einzelkinder.

Was steht angesichts dieser Entwicklung Ihres Erachtens dem Land bevor?

Universitäten und Hochschulen werden geschlossen, Chinas Innovation wird geschwächt. Schon jetzt fehlt es vielen Fabriken an Arbeitskräften. Chinas schrumpfende Erwerbsbevölkerung und die Rezession im verarbeitenden Gewerbe werden wiederum zu hohen Arbeitskosten führen. Damit steigen die Preise. Die zuletzt hohe Inflation in Europa und den USA könnte zum Teil bereits mit dem Rückgang der Erwerbsbevölkerung in China zusammenhängen. Mit einer schrumpfenden und alternden Bevölkerung werden zugleich auch die Inlandsnachfrage und die Importe aus dem Westen zurückgehen. Mit der fehlenden Nachfrage nach Eigenheimen könnte die ohnehin aufgeblähte Immobilienblase platzen und möglicherweise eine globale Finanzkrise auslösen, die schlimmere Auswirkungen hätte als die von 2008.

Gefährdet diese Krise das Machtmonopol der kommunistischen Führung?