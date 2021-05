Chinas Raumstation: Auf dem Weg zur All-Macht

Den Astronauten steht einiges bevor: Elf Starts – manche mit und manche ohne Crew – werden nötig sein, bis die Station zusammengeschraubt ist. Sie wird dann eine Masse von 60 bis 70 Tonnen haben: etwa ein Sechstel der ISS und die Hälfte der längst verglühten Mir. Die überschaubare Größe spart Geld, sie ist zudem einfacher zu handhaben. Sie bietet aber auch weniger Redundanz und Stauraum für Ersatzteile im Orbit. Dennoch soll die CSS mindestens 10, besser sogar 15 Jahre durchhalten.

Schließlich hat China lange auf die Inbetriebnahme hingearbeitet. Erste Pläne für die CSS gehen zurück bis ins Jahr 1992. Damals legte die Kommunistische Partei ein dreistufiges Konzept vor. Die erste Stufe, den Transport von Menschen ins All, absolvierte die Volksrepublik im Oktober 2003. Mit Yang Liwei umrundete damals der erste Chinese 14-mal die Erde. Stufe zwei, Erfahrungen beim Betrieb von Raumstationen, beim Docking und bei Außeneinsätzen, meisterten Tiangong-1 und -2. Zwischen 2011 und 2019 kreisten die beiden kleinen Raumlabore um die Erde; sie bekamen Besuch von acht Astronauten.

Die Weltraum-Variante des »chinesischen Traums«

Nun also Stufe drei, die Chinesische Raumstation. Genau wie vorhergesehen, wenn auch mit einigen Jahren Verspätung. Meistert China diese Hürde ebenfalls, wäre das ein riesiger Erfolg in einem an Erfolgen ohnehin nicht armen Raumfahrtprogramm. Und es wäre genau das, was sich die Staatsführung erhofft hat: »Chinas Aufstieg als Weltraummacht soll dem Volk zeigen, dass die Kommunistische Partei die beste Organisation ist, um das Land zu führen und um ihm seinen rechtmäßigen Platz in der Welt zu verschaffen«, schreibt der Politologe Kevin Pollpeter in einer Analyse für den US-Kongress.

Für Staatschef Xi Jinping geht es um nicht weniger als die Weltraum-Variante des »chinesischen Traums«: So nennt Xi sein Regierungsprogramm. Es soll China stolz und stark machen. Überall. Erfolgreiche Raumfahrer sind dabei die perfekten Botschafter. Deshalb investiert China auch etwa ein Drittel seines Raumfahrtbudgets, das nach Berechnungen von Euroconsult zuletzt bei 4,8 Milliarden Euro lag, in die astronautische Raumfahrt – ein höherer Anteil als jeder andere Staat.

Doch da ist mehr als nur Nationalstolz. »Chinas Regierung sieht die astronautische Raumfahrt als Mittel, um international an Prestige zu gewinnen«, schreibt der US-Thinktank Center for Strategic and International Studies in einer Analyse des chinesischen Raumfahrtprogramms. Daher hatte sich die Volksrepublik auch lange bemüht, bei der Internationalen Raumstation ISS mitmachen zu dürfen, was die USA stets abgelehnt haben. Stattdessen kommt nun die eigene Raumstation, und sie soll ebenfalls eine internationale werden: Bereits 2018 hat China über die Vereinten Nationen alle anderen Staaten eingeladen, bei der CSS mitzumachen. Die Partner sollen dort hinfliegen, dort forschen, womöglich sogar eigene Module beisteuern.

Die Einladung kommt nicht ohne Hintergedanken. China geht es um Einfluss, um Macht und um eine ganz besondere orbitale Diplomatie: Genauso wie das Land im Rahmen seiner Belt and Road Initiative Eisenbahnen in Afrika baut oder Corona-Impfstoff nach Nepal, Simbabwe oder Ungarn liefert, könnte China eines Tages auch Astronauten aus weniger entwickelten Ländern einladen, gemeinsam zur CSS zu fliegen. Das schafft Abhängigkeiten.