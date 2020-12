Archäologie: Chinas Venedig der Steinzeit

Die Entdeckungen gaben Anlass für weitere Grabungen. Zwischen 1987 und 1993 fanden die Forscher die künstlich angelegte Erhebung im Herzen der Stadt. Sie bedeckt eine Fläche von fast 300 000 Quadratmetern. Die Menschen von Liangzhu hatten darauf aus Holz und Bambus einen großen Baukomplex errichtet, den die Ausgräber als Mojiaoshan bezeichneten. Anschließend kamen die Reste von Stadtmauern ans Licht: mehr als 20 Meter breit, noch 4 Meter hoch anstehend und umgeben von Wassergräben. Ähnlich einem Quadrat mit abgerundeten Ecken umfassten die Mauern aus Erde eine Fläche von 1900 mal 1700 Metern. Und offensichtlich hatten die Einwohner Nahrung im Überfluss: Neben der großen Plattform stießen die Ausgräber auf eine Grube mit ungefähr 13 000 Kilogramm verkohltem Reis. Womöglich, so vermuten die Archäologen, war das Getreide in einem der Kornspeicher auf Mojiaoshan verbrannt und dann nahebei in der Grube verscharrt worden.

Ein gigantisches System aus Dämmen und Kanälen

Zuletzt 2016 und 2017 erschienen jeweils in »Chinese Archaeology« und »PNAS« wissenschaftliche Studien, die es in sich hatten: Forscher um Liu Bin vom Zhejiang Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology in Hangzhou hatten erstmals die monumentalen wasserbaulichen Maßnahmen der Liangzhu-Kultur kartiert. Sie werteten Satellitenbilder aus, nahmen Bohrkerne und legten bei weiteren Grabungen westlich der Stadt eine Reihe niedrig gebauter Dämme frei. Um das Überflutungsgeschehen in der Ebene zu regulieren, waren dort unterschiedlich lange Sperrbauten auf dem nassen Untergrund angelegt worden – der mit Abstand größte misst 5 Kilometer in der Länge und 50 Meter in der Breite. Arbeiter hatten dafür unzählige mit Stroh umwickelte »Sandsäcke« aufgeschichtet, deren Struktur sich noch heute im Erdreich abzeichnet. Überdies hatten die Erbauer flussaufwärts fünf höhere Dämme angelegt: Zwischen 50 und 200 Meter lang ragen sie teils noch 10 Meter hoch auf. Hinter den Dämmen sammelte sich einst das aus dem Gebirge abfließende Wasser in riesigen Speicherseen. Mit Hilfe der Sperrbauten ließ sich der Wasserhaushalt auf einer Fläche von mehr als 10 000 Hektar kontrollieren, fast 6,5 Milliarden Kubikmeter Wasser wurden gebändigt. C-14-Datierungen sowie eine stilistische Analyse von Jadeobjekten, die in der Nähe der Deiche zu Tage kamen, ergaben: Einige Dämme standen bereits vor 5200 Jahren, also zur Zeit von Liangzhu. Und mancher Deich überdauerte die Jahrtausende bis heute: Der Qiuwu-Damm etwa ist noch immer in Betrieb.

Die Stauseen sicherten die Bewässerung der Reisfelder. Ebenso hielten sie Überschwemmungen zurück. Sie speisten zudem 51 Wasserwege, die das Gebiet um Liangzhu vernetzten. Dabei handelte es sich teils um natürliche Flussläufe, teils um Kanäle, die zusammengenommen eine Länge von ungefähr 30 Kilometern ergaben. »Der Austausch muss größtenteils per Boot erfolgt sein – es war eine Stadt der Kanäle ebenso wie der Straßen«, schreiben Colin Renfrew von der University Cambridge und Liu Bin 2018 in »Antiquity«. Vielleicht am ehesten vergleichbar ist Liangzhu mit dem mittelalterlichen Venedig oder den berühmten »Wasserstädten« in der Nähe von Schanghai, die jedoch einige tausend Jahre später entstanden sind.

Über das Kanalsystem schaffte man auch Baumaterialien wie Holz und Stein in die Stadt. Das belegen petrologische Untersuchungen. Die Fundamente der Stadtbefestigung fußten nämlich auf Steinmaterial, das aus dem nördlich gelegenen Gebirge stammte. Per Boot brachte man die unbehauenen Bruchsteine nach Liangzhu. Im Mauerring der Stadt gab es acht Wasserpforten, durch die Boote einfahren konnten.