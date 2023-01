Chronobiologie: Warum Senioren schlecht schlafen

Im Alter geht der Anteil deutlich zurück; manchen Studien zufolge fast auf null. Allerdings ist Letzteres umstritten. Denn der langsamwellige Schlaf wird per Definition nur dann als Tiefschlaf gezählt, wenn die Amplitude der Hirnstromwellen (oder die Lautstärke des Klatschens) eine festgelegte Schwelle überschreitet. »Typischerweise erreichen ältere Menschen diese Amplitude jedoch gar nicht«, betont Markus Werkle-Bergner vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. »Die langsamen Wellen sind dagegen in der Regel sehr wohl noch im EEG vorhanden.« Ein möglicher Grund für die Abnahme der »Lautstärke« ist der Verlust grauer Hirnsubstanz: Die schwindet mit den Jahren im gesunden Gehirn ein wenig. »Wie sich die kleiner werdende Amplitude auf den Tiefschlaf auswirkt, ist noch nicht abschließend geklärt«, sagt der Entwicklungspsychologe.

Dennoch gehen die meisten Experten davon aus, dass der Tiefschlaf mit steigendem Alter abnimmt – bei Männern übrigens stärker als bei Frauen. »Das beginnt schon mit 30«, betont Sonia Ancoli-Israel, die bis zu ihrer Emeritierung an der University of California in San Diego als Schlafmedizinerin geforscht und viele Patienten mit Schlafproblemen behandelt hat. »Nach dem 60. Lebensjahr sehen wir diesbezüglich dagegen kaum noch eine Abnahme.« Wie schon bei der Schlafdauer gilt hier ebenfalls: Die größten Veränderungen spielen sich in der ersten Lebenshälfte ab.

Ein weiterer Punkt, der in Schlafstudien regelmäßig auffällt: Senioren gehen im Schnitt etwas früher ins Bett und stehen früher auf. Diese Verschiebung hängt mutmaßlich mit Änderungen der Körpertemperatur zusammen. Die folgt nämlich (unabhängig vom Aktivitätsgrad) einem festgelegten Rhythmus: Am späteren Abend kühlt unser Körper sich ab; in den Morgenstunden heizt er sich wieder auf. Und wenn wir auskühlen, werden wir müde. Im Alter wird der Zeitpunkt der Nachtabsenkung vorverlegt. »Die Körpertemperatur sinkt dann bereits früher am Abend«, erklärt Ancoli-Israel. »Als Folge werden Ältere oft schon um acht oder neun Uhr schläfrig.«

Unklar ist, warum sich der Temperaturrhythmus verschiebt. Studien zufolge funktioniert ein wichtiger Taktgeber im Gehirn, der suprachiasmatische Nukleus (SCN), im Alter nicht mehr so gut. Dabei handelt es sich um eine stecknadelkopfgroße Ansammlung von etwa 20 000 Nervenzellen im Hypothalamus (siehe »Wie der SCN den Tag-Nacht-Rhythmus reguliert«). Das Gebiet gilt als »Master Clock«: Es sorgt dafür, dass im Körper alles zur rechten Zeit geschieht; ähnlich, wie ein Dirigent den Einsatz der Instrumente koordiniert. Mit den Jahren werden seine Signale jedoch immer schwächer und undeutlicher. Damit wächst die Gefahr, dass manche Prozesse aus dem Takt geraten.

© Yousun Koh, nach Kvetnoy, I. et al.: Melatonin as the cornerstone of Neuroimmunoendocrinology . International Journal of Molecular Sciences 23, 2022, fig. 2 (Ausschnitt) Wie der SCN den Tag-Nacht-Rhythmus reguliert | Ganglienzellen in der Netzhaut des Auges senden Lichtinformationen an den suprachiasmatischen Nukleus (SCN) im Hypothalamus. Die Signale gelangen anschließend zum Rückenmark, von wo aus sie wieder an das Gehirn zurückgesendet werden und die Epiphyse (Zirbeldrüse) erreichen. In der Dunkelheit aktiviert der SCN die Epiphyse, die daraufhin das Schlafhormon Melatonin ausschüttet: Wir werden müde. Bei Tageslicht wird dieser Vorgang blockiert.

Der SCN orientiert sich am Sonnenlicht. Dabei helfen ihm spezielle Sensoren in unseren Augen, die lichtempfindlichen Ganglienzellen. Diese bilden neben den Zapfen und Stäbchen eine dritte Gruppe von Fotorezeptoren. Lichtsignale gelangen von dort in den Hypothalamus. Das verhindert, dass die »Master Clock« mit der Zeit vor- oder nachgeht. Sie synchronisiert sich dadurch mit dem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. »Der SCN braucht äußere Zeitgeber, und der stärkste, den wir kennen, ist Licht«, erklärt Helmut Frohnhofen.

Tag-Nacht-Unterschiede verschwimmen

Mit den Jahren aber »vergilben« die Augenlinsen, sie lassen weniger blaues Licht durch, für das die Ganglienzellen besonders empfindlich sind. Dadurch wird der ohnehin nicht mehr so ausgeprägte Tag-Nacht-Rhythmus weiter geschwächt. Auch krankhafte Veränderungen wie der graue Star, eine Linsentrübung, können die Nachtruhe stören. Normalerweise verhindert der SCN bei Helligkeit, dass die Zirbeldrüse im Mittelhirn Melatonin bildet. In der Dunkelheit wird der Körper dann mit dem Hormon geflutet. So wird ein Müdigkeitsgefühl erzeugt. Das ist der Grund, warum die Substanz gern als Einschlafhilfe verschrieben wird. Im Alter nehmen die Schwankungen im Melatoninspiegel jedoch ab – einerseits, weil die innere Uhr ohnehin nicht mehr so laut tickt, und andererseits, weil wie oben beschrieben die eintreffenden Lichtimpulse durch die trüben Linsen abgeschwächt werden. Das kann dazu führen, dass die Tag-Nacht-Unterschiede verschwimmen und der Schlaf »polyphasischer« wird. Der Schlummer konzentriert sich dann nicht mehr auf die Zeit zwischen 22 und 7 Uhr, sondern verteilt sich über den Tag.