Zahlentheorie: KI findet die bisher komplexeste Kurve

Eine geschwungene Linie und ein Kreis. So täuschend einfach sieht das bisher komplizierteste Ergebnis eines Bereichs der Zahlentheorie aus: eine elliptische Kurve mit einem Rang von mindestens 31. Generell gilt: Je höher der Rang, desto komplexer ist das Muster, nach dem bestimmte Punkte auf der Kurve verteilt sind. Seit Jahrzehnten jagen Mathematiker daher immer komplexeren Exemplaren hinterher – und haben dabei nur sehr langsam Fortschritte gemacht. Mehr als 18 Jahre dauerte es etwa, sich von Rang 28 auf Rang 29 hochzuarbeiten. Doch nun haben der Mathematiker Levent Alpöge, der bei der KI-Firma Anthropic arbeitet, und die Kryptografin Ava Howell mithilfe eines KI-Sprachmodells Claude innerhalb weniger Tage sowohl eine elliptische Kurve mit einem Rang von mindestens 30 als auch eine mit einem Rang von mindestens 31 vorgestellt.

Die Gleichungen, die elliptischen Kurven zugrunde liegen, wirken recht simpel. Es sind Polynomgleichungen der Form y2 = x3 + Ax + B. Und doch beschäftigen sie die Fachwelt seit Jahrtausenden. Besonders interessant ist hierbei die Verteilung der rationalen Punkte auf den Kurven, also jene Werte von x und y, die sich durch eine Bruchzahl ausdrücken lassen und die Gleichung erfüllen.

Elliptische Kurven von Rang 0 haben beispielsweise nur endlich viele rationale Punkte. Ab Rang 1 umfassen die Kurven unendlich viele Bruchzahlen. Doch auch wenn ihre Anzahl unbegrenzt ist, folgen die Punkte einem einfachen Muster. Kennt man einen rationalen Punkt auf einer elliptischen Kurve von Grad 1, kann man sich zu allen anderen rationalen Punkten durcharbeiten, indem man Symmetrietransformationen anwendet: Man muss die Punkte spiegeln, projizieren oder durch Geraden auf der Kurve verbinden. Aus einer einzigen rationalen Lösung lassen sich also alle anderen rationalen Punkte konstruieren.